МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
14:03 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/mvd-2056920932.html
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста - РИА Новости, 23.11.2025
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
Мошенники подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека, рассказали в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:03:00+03:00
2025-11-23T14:03:00+03:00
общество
центральный банк рф (цб рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
https://ria.ru/20250912/moshennik-2041426467.html
https://ria.ru/20251123/moshenniki-2056872407.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
общество, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста

МВД: мошенники подстраивают стиль общения под возраст и интересы жертвы

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мошенники подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Базовые приёмы, такие как давление, ложные авторитеты, и способы вывода денег - универсальны. Но поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт человека", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
МВД рассказало о новой мошеннической схеме
12 сентября, 12:46
В ведомстве отметили, что основные риски для детей и подростков от 9 до 17 лет - онлайн-игры и соцсети - мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают "призы" или "прокачку" и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Также аферисты используют и запугивание, придумывают "уголовные дела" или "угрозы семье". Среди мошеннических схем для данной возрастной группы распространены и схемы с псевдоподработками, например, поставить лайки или написать комментарии, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции.
"18-25 лет. Главные приманки - вакансии, подработки и инвестиции. Требуют "активационный платёж", оплату обучения или покупку товара "для старта". Часто встречаются фейки про "взлом Госуслуг" и "оформление кредита". На сайтах знакомств выманивание денег маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку", - отмечается в сообщении.
Правоохранители уточнили, что для возрастной группы от 26 до 40 лет мошенники чаще всего используют интерес к заработку и предлагают "инвестиции с гарантией", высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Кроме того, часто применяются звонки от "ЦБ" или "Росфинмониторинга", где аферисты сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги "на резервный счёт". Также много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.
"45-60 лет. Преступники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Сообщают о "финансировании терроризма", "блокировке счетов" и добиваются переводов или передачи средств курьерам. Звонки от "ЖКХ", "налоговой" или "оператора" используются для получения кодов и доступа к аккаунтам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для россиян от 61 года основная угроза - многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком "из банка/ЦБ/ФСБ", также по-прежнему актуальна схема "родственник в беде". Помимо этого, правоохранители подчеркнули, что опасны и "проверки" от якобы сотрудников ЖЭКа или почты: коды, подписи, доступ в квартиру. Помимо этого, нередко пожилых людей вовлекают в роль курьеров.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
02:35
 
ОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
