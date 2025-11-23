МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мошенники подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Базовые приёмы, такие как давление, ложные авторитеты, и способы вывода денег - универсальны. Но поводы для контакта и стиль общения преступники подстраивают под возраст, интересы и жизненный опыт человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основные риски для детей и подростков от 9 до 17 лет - онлайн-игры и соцсети - мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают "призы" или "прокачку" и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону. Также аферисты используют и запугивание, придумывают "уголовные дела" или "угрозы семье". Среди мошеннических схем для данной возрастной группы распространены и схемы с псевдоподработками, например, поставить лайки или написать комментарии, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции.

"18-25 лет. Главные приманки - вакансии, подработки и инвестиции. Требуют "активационный платёж", оплату обучения или покупку товара "для старта". Часто встречаются фейки про "взлом Госуслуг" и "оформление кредита". На сайтах знакомств выманивание денег маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку", - отмечается в сообщении.

Правоохранители уточнили, что для возрастной группы от 26 до 40 лет мошенники чаще всего используют интерес к заработку и предлагают "инвестиции с гарантией", высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Кроме того, часто применяются звонки от " ЦБ " или " Росфинмониторинга ", где аферисты сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги "на резервный счёт". Также много обманов связано с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.

"45-60 лет. Преступники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Сообщают о "финансировании терроризма", "блокировке счетов" и добиваются переводов или передачи средств курьерам. Звонки от "ЖКХ", "налоговой" или "оператора" используются для получения кодов и доступа к аккаунтам", - говорится в сообщении.