В Мурманской области ветеринары выехали на помощь раненому тюленю

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора и комитета по ветеринарии Мурманской области выехали на помощь раненому тюленю, найденному в селе Териберка на берегу моря, сообщили в региональном минприроды.

В воскресенье на берегу моря недалеко от Териберки нашли раненого тюленя. Предположительно морское млекопитающее подверглось нападению собак. В минприроды предупредили, что хотя внешне животное кажется достаточно крепким и упитанным, любая тревога и стресс могут значительно ухудшить его состояние.

"Информация о произошедшем была сразу передана в Росприроднадзор и региональный комитет по ветеринарии. Специалисты этих структур организовали совместный выезд для оценки текущей ситуации и состояния животного, принятия дальнейших решений и уже совсем скоро будут на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Информация также передана для научного сопровождения ситуации в Мурманской морской биологический институт.