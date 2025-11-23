МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мошенники "рисуют" в личных кабинетах потерпевших инвесторов прибыль от якобы произведенных успешных сделок с криптовалютой, заставляя их вносить новые суммы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

"Одной из распространенных схем мошенничества является привлечение средств граждан якобы в целях получения дополнительного заработка, например, для инвестирования в криптовалюту на ресурсах, которые не имеют отношения к деятельности криптобирж, где потенциальным потерпевшим так называемые успешные брокеры предлагают свои услуги по осуществлению доверительного управления их счетами", — рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что фактически мошенники "рисуют" в личных кабинетах прибыль от якобы произведенных успешных сделок с криптовалютой, заставляя потерпевших вносить новые суммы для увеличения своего инвестиционного портфеля и объема прибыли.

Кроме того, злоумышленники даже могут позволить инвестору вывести незначительную сумму денег. Однако, когда мошенники понимают, что потерпевший не делает новых вложений, они блокируют доступ к личному кабинету и прекращают всяческое общение, а деньги не возвращают.