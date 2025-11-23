Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 23.11.2025 (обновлено: 10:32 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/moshenniki-2056872407.html
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту - РИА Новости, 23.11.2025
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
Мошенники "рисуют" в личных кабинетах потерпевших инвесторов прибыль от якобы произведенных успешных сделок с криптовалютой, заставляя их вносить новые суммы,... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T02:35:00+03:00
2025-11-23T10:32:00+03:00
жилье
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20251121/moshenniki-2056471939.html
https://ria.ru/20251122/mvd-2056740657.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту

МВД: мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту, рисуя им прибыль

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мошенники "рисуют" в личных кабинетах потерпевших инвесторов прибыль от якобы произведенных успешных сделок с криптовалютой, заставляя их вносить новые суммы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
"Одной из распространенных схем мошенничества является привлечение средств граждан якобы в целях получения дополнительного заработка, например, для инвестирования в криптовалюту на ресурсах, которые не имеют отношения к деятельности криптобирж, где потенциальным потерпевшим так называемые успешные брокеры предлагают свои услуги по осуществлению доверительного управления их счетами", — рассказали в ведомстве.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мошенники обманывали россиян, открыв фейковый сервис для знакомств
21 ноября, 02:06
В МВД отметили, что фактически мошенники "рисуют" в личных кабинетах прибыль от якобы произведенных успешных сделок с криптовалютой, заставляя потерпевших вносить новые суммы для увеличения своего инвестиционного портфеля и объема прибыли.
Кроме того, злоумышленники даже могут позволить инвестору вывести незначительную сумму денег. Однако, когда мошенники понимают, что потерпевший не делает новых вложений, они блокируют доступ к личному кабинету и прекращают всяческое общение, а деньги не возвращают.
Ранее в МВД рассказали РИА Новости, что наиболее распространенными у мошенников в 2025 году стали схемы обмана россиян с переводом денег на "безопасный счет", инвестированием в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товар.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
МВД назвало самые распространенные у мошенников схемы обмана россиян
Вчера, 02:43
 
ЖильеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала