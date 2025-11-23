По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В правительстве Молдавии заговорили о высылке посла России Олега Озерова. Поводом для этого стал российский беспилотник, который якобы залетел в воздушное пространство республики. Чего добивается Кишинев — в материале РИА Новости.

Развод по-молдавски

Глава МИД Михай Попшой сообщил, что Кишинев не собирается объявлять посла России Олега Озерова персоной нон грата или отзывать у него агреман. Но президент Майя Санду больше года отказывается принимать у дипломата верительные грамоты.

Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михай Попшой

"Процедуры отзыва агремана посла России в Молдавии не предусмотрено. Он может быть только объявлен персоной нон грата, что было бы довольно серьезной мерой. Отзыв может быть проведен по обоюдному согласию, но объявление главы миссии персоной нон грата — довольно жесткий дипломатический шаг", — пояснил министр в эфире телеканала TV8.

Тема отзыва агремана возникла после того, как Минобороны Молдавии сообщило о появлении в воздушном пространстве республики неизвестного беспилотника. Власти решили, что это дело рук Москвы, и вручили Озерову ноту протеста.

Дипломат призвал Кишинев не втягиваться в конфронтацию с Россией в угоду третьим силам и отметил, что первоначально Минобороны Молдавии опровергло пролет дрона, но после консультаций с украинскими и румынскими военными изменило позицию.

Примечательно, что Кишинев регулярно обвиняет Россию в попытке организовать госпереворот, ведении гибридной войны и прочих преступлениях. Так, накануне парламентских выборов Молдавия заявила о задержании якобы подготовленных в Сербии пророссийских боевиков. При этом Москва неоднократно предлагала нормализовать двусторонние отношения.

В последний раз Озеров выступил с такой инициативой в начале ноября. "Начать можно с любого шага: это и возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, нормализация ситуации вокруг посольства России. <…> О кризисе с экспортом сельскохозяйственной продукции в Молдавии не говорит только ленивый. Ситуация достаточно сложная, как нам представляется, и, безусловно, российские рынки могли бы быть востребованы для реализации молдавской продукции. Но осуществить такого рода планы можно только в условиях нормализации двусторонних отношений, когда положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года не будут пустым звуком, а будут реализованы на практике", — заявил дипломат в интервью "Известиям".

Отыграть назад

Однако молдавские власти отказываются дружить с Россией. Наоборот, закрывают Русский дом. "Очевидно, что истинной целью этой инициативы является зачистка территории республики от любого российского гуманитарного присутствия", — уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что Молдавия придерживается той же политики в отношениях с Россией, что и Украина до 2022 года, — только по экономическим причинам.

"Ничего нового мы не видим, но полного разрыва не происходит по той простой причине, что есть экономическая сфера. Постепенно товарооборот снижается, однако даже из СНГ Кишинев пока не хочет выходить — денонсирует только второстепенные соглашения. Молдавским властям очень нужна зона свободной торговли, которую предоставляет Содружество. Эта зависимость будет сохраняться, пока Кишинев не вступит в ЕС. Санду ожидает, что это случится в 2028-м", — говорит Харитонова.

Впрочем, не все в Молдавии настроены против сотрудничества. Например, экс-президент и лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предложил создать в парламенте группу дружбы с Россией. По его словам, это важно, поскольку Кишинев и Москву связывают "многолетние экономические, социальные, культурные и другие важные отношения". Кроме того, в России находятся сотни тысяч молдаван.

Во время переговоров с Озеровым Додон осудил "русофобскую политику" правящей партии "Действие и солидарность". "В ходе беседы обсудили текущее состояние молдавско-российских отношений. С сожалением отметил, что новое правительство продолжает курс на русофобскую политику, проводимую в течение последних четырех лет. Отметил, что такой подход не отражает ожидания большинства граждан Молдавии и противоречит нашим национальным интересам. Подчеркнул, что после того, как парламентское большинство отклонило инициативу ПСРМ об учреждении группы дружбы с Россией, фракция социалистов инициирует создание неофициальной группы дружбы между парламентом Молдавии и Госдумой России", — заявил экс-президент.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишиневе

Помимо Додона, за сотрудничество с Москвой выступил бывший премьер-министр и один из лидеров блока "Альтернатива" Ион Кику. В начале ноября после встречи с Озеровым он заявил, что граждане Молдавии хотят построить взаимовыгодные и основанные на взаимном уважении отношения со всеми странами мира, включая Россию.

Оппозиционный депутат раскритиковал текущую ситуацию и выразил надежду, что после окончания украинского конфликта она изменится. "Даже в нынешних условиях необходимо поддерживать диалог, культурное и гуманитарное сотрудничество, избегая любых действий, которые могут поставить под угрозу двусторонние отношения", — отметил Кику.

Агрессивное меньшинство

Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев рассказывает, что "Действие и солидарность" в стране называют "батальоном зачистки" от российского влияния.

"Цель правительства Санду — разрушение российско-молдавских отношений. Причем произойти это должно таким образом, чтобы следующим властям было крайне сложно что-то восстановить. Возможно, уже в 2026-м Молдавия выйдет из СНГ", — считает эксперт.