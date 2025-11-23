https://ria.ru/20251123/mishustin-2056929349.html
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС - РИА Новости, 23.11.2025
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообщались во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:53:00+03:00
2025-11-23T14:53:00+03:00
2025-11-23T14:53:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20250831/putin-2038660223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, шос
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС
Мишустин и Песков пообщались на встрече Путина и глав правительств стран ШОС