Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/mishustin-2056929349.html
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС - РИА Новости, 23.11.2025
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообщались во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:53:00+03:00
2025-11-23T14:53:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20250831/putin-2038660223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, шос
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
Мишустин и Песков пообщались на встрече с главами правительств стран ШОС

Мишустин и Песков пообщались на встрече Путина и глав правительств стран ШОС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообщались во время встречи президента РФ Владимира Путина с главами правительств стран ШОС.
Перед началом мероприятия Мишустин и Песков улыбнулись друг другу и пожали руки. Затем премьер и пресс-секретарь президента РФ поговорили, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Путин 18 ноября встретился с главами делегаций - участниками заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Калинка во время выхода Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Журналисты обратили внимание на необычную деталь при прибытии Путина на ШОС
31 августа, 14:44
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала