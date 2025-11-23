Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индийский магнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за реформы налогообложения, которая затронет сверхбогатых, сообщает газета Times со ссылкой на близкие к Митталу источники.
"Миттал стал в эти выходные очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в ответ на реформу налогообложения в отношении сверхбогатых, проводимую лейбористами", - пишет Times.
Как отметил источник, знакомый с ситуацией Миттала, проблема магната состояла не в налоге на доход, а в налоги на наследство, который в Великобритании составляет 40%.
Согласно информации издания, в 2025 году состояние магната составляло около 20,1 миллиарда долларов.
Ранее Times сообщила, что более половины миллионеров покинут Великобританию, если правительство будет продвигаться вперед с идеей введения налога на богатство.
В апреле министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании.