Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индийский магнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за реформы налогообложения, которая затронет сверхбогатых, сообщает газета Times со ссылкой на близкие к Митталу источники.

« "Миттал стал в эти выходные очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в ответ на реформу налогообложения в отношении сверхбогатых, проводимую лейбористами", - пишет Times.

Согласно информации газеты, миллиардер сейчас проживает Швейцарии , а большую часть своей будущей жизни планирует провести в ОАЭ

Как отметил источник, знакомый с ситуацией Миттала, проблема магната состояла не в налоге на доход, а в налоги на наследство, который в Великобритании составляет 40%.

Согласно информации издания, в 2025 году состояние магната составляло около 20,1 миллиарда долларов.

Ранее Times сообщила, что более половины миллионеров покинут Великобританию, если правительство будет продвигаться вперед с идеей введения налога на богатство.