Рейтинг@Mail.ru
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 23.11.2025 (обновлено: 18:15 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/milliarder-2056970833.html
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times - РИА Новости, 23.11.2025
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times
Индийский магнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:13:00+03:00
2025-11-23T18:15:00+03:00
в мире
великобритания
швейцария
оаэ
arcelormittal
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056972036_0:23:3068:1749_1920x0_80_0_0_e9f05a39f2cb1d31b58653e0dd491c30.jpg
https://ria.ru/20250409/london-2010277389.html
https://ria.ru/20251111/baffett-2054077566.html
великобритания
швейцария
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056972036_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e75230402b3da7fa0e7b10c2aebd4815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, швейцария, оаэ, arcelormittal
В мире, Великобритания, Швейцария, ОАЭ, ArcelorMittal
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times

Times: индийский магнат Миттал покинул Британию из-за реформы налогообложения

© Getty Images / Frederic PITCHALЛакшми Миттал
Лакшми Миттал - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Frederic PITCHAL
Лакшми Миттал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Индийский магнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за реформы налогообложения, которая затронет сверхбогатых, сообщает газета Times со ссылкой на близкие к Митталу источники.
«
"Миттал стал в эти выходные очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в ответ на реформу налогообложения в отношении сверхбогатых, проводимую лейбористами", - пишет Times.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира
9 апреля, 16:03
Согласно информации газеты, миллиардер сейчас проживает Швейцарии, а большую часть своей будущей жизни планирует провести в ОАЭ.
Как отметил источник, знакомый с ситуацией Миттала, проблема магната состояла не в налоге на доход, а в налоги на наследство, который в Великобритании составляет 40%.
Согласно информации издания, в 2025 году состояние магната составляло около 20,1 миллиарда долларов.
Ранее Times сообщила, что более половины миллионеров покинут Великобританию, если правительство будет продвигаться вперед с идеей введения налога на богатство.
В апреле министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании.
Уоррен Баффетт - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway
11 ноября, 06:02
 
В миреВеликобританияШвейцарияОАЭArcelorMittal
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала