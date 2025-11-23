Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе совместного заседания коллегии дипведомств двух стран в Москве обсудят взаимодействие в области "мягкой силы", традиционных ценностей и сохранению исторической памяти, сообщает МИД РФ.

"В рамках предстоящего мероприятия стороны подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия по совместному использованию инструментария "мягкой силы", продвижению традиционных ценностей и сбережению исторической памяти", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что стороны продолжат координацию подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений с недружественными странами и организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии.

Кроме того, в ходе мероприятия будет уделено отдельное внимание обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики, уточняется там.