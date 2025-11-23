Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы
18:32 23.11.2025 (обновлено: 18:38 23.11.2025)
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы - РИА Новости, 23.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы
Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе совместного заседания коллегии дипведомств двух стран в Москве обсудят... РИА Новости, 23.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят взаимодействие в области мягкой силы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе совместного заседания коллегии дипведомств двух стран в Москве обсудят взаимодействие в области "мягкой силы", традиционных ценностей и сохранению исторической памяти, сообщает МИД РФ.
По приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 24-25 ноября Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран.
"В рамках предстоящего мероприятия стороны подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годов. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия по совместному использованию инструментария "мягкой силы", продвижению традиционных ценностей и сбережению исторической памяти", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что стороны продолжат координацию подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений с недружественными странами и организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии.
Кроме того, в ходе мероприятия будет уделено отдельное внимание обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики, уточняется там.
"По итогам заседания ожидается подписание Постановления коллегий, суммирующего результаты дискуссий и достигнутые договоренности, а также Плана межмидовских консультаций на 2026 год. "На полях" мероприятия главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства (СГ), а также обменяются мнениями о международной повестке дня", - добавляется в сообщении МИД.
В миреРоссияМоскваБелоруссияМаксим РыженковСергей Лавров
 
 
