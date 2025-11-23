Иран прокомментировал возможные санкции США за сотрудничество с Россией

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Возможные санкции США против Ирана из-за сотрудничества с Россией не подорвут решимость Тегерана защищать свои интересы, но ограничительные меры наносят Тегерану вред, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Что касается угрозы США ввести санкции против Ирана (за сотрудничество с РФ - ред.), то мы ежедневно сталкиваемся с санкционными пакетами США, это давняя история… Безусловно, санкции наносят нам вред, но ни в коем случае не могут подорвать нашу решимость защищать права и наши интересы, - сказал он в ходе брифинга.
При этом Багаи добавил, что угрозы ввести санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией стоят в одном ряду с угрозами, которые США делают и в отношении других стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном.
