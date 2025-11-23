Рейтинг@Mail.ru
Иран прокомментировал возможные санкции США за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 23.11.2025
11:21 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/mid-2056902262.html
Иран прокомментировал возможные санкции США за сотрудничество с Россией
Иран прокомментировал возможные санкции США за сотрудничество с Россией
в мире
сша
иран
россия
дональд трамп
в мире, сша, иран, россия, дональд трамп
В мире, США, Иран, Россия, Дональд Трамп
Иран прокомментировал возможные санкции США за сотрудничество с Россией

Иран заявил, что будет защищать свои интересы на фоне возможных санкций США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Возможные санкции США против Ирана из-за сотрудничества с Россией не подорвут решимость Тегерана защищать свои интересы, но ограничительные меры наносят Тегерану вред, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Что касается угрозы США ввести санкции против Ирана (за сотрудничество с РФ - ред.), то мы ежедневно сталкиваемся с санкционными пакетами США, это давняя история… Безусловно, санкции наносят нам вред, но ни в коем случае не могут подорвать нашу решимость защищать права и наши интересы, - сказал он в ходе брифинга.

При этом Багаи добавил, что угрозы ввести санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией стоят в одном ряду с угрозами, которые США делают и в отношении других стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США в законопроекте об ужесточении санкций против РФ могут добавить и запрет на сотрудничество с Ираном.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Иран сохранил почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
5 ноября, 10:08
 
В миреСШАИранРоссияДональд Трамп
 
 
