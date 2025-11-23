Мелони призвала сосредоточиться на американском плане по Украине

РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что основой для работы над урегулированием на Украине должен быть американский план, сосредоточиться лучше на нем, чем над контрпредложением из Европы.
«
"Американский план является основой для дискуссии. чтобы достигнуть справедливого и прочного мира. В нем есть много пунктов, которые должны стать предметов разговора, вопрос территорий, финансирования восстановления и украинской армии", - заявила она на пресс-конференции для итальянских журналистов по окончании саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. Ее выступление транслировалось в Youtube-канале правительственного Дворца Киджи.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По словам итальянского премьера, в американском плане есть положительные пункты, в особенности в сфере гарантий безопасности, где прописана прямая вовлеченность США, что воспроизводит итальянскую идею о гарантиях безопасности на основе пятой статьи договора НАТО (о коллективной самообороне - ред).
"Я не думаю, что речь должна идти о работе над контрпредложением, в плане США можно согласиться многими моментами. Но еще и с целью экономии времени и энергии лучше сосредоточиться на существующем предложении и на важнейших вопросах", - заявила Мелони.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.