Мелони призвала сосредоточиться на американском плане по Украине

РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что основой для работы над урегулированием на Украине должен быть американский план, сосредоточиться лучше на нем, чем над контрпредложением из Европы.

« "Американский план является основой для дискуссии. чтобы достигнуть справедливого и прочного мира. В нем есть много пунктов, которые должны стать предметов разговора, вопрос территорий, финансирования восстановления и украинской армии", - заявила она на пресс-конференции для итальянских журналистов по окончании саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге . Ее выступление транслировалось в Youtube-канале правительственного Дворца Киджи.

Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон . Евросоюз боится, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ , сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам итальянского премьера, в американском плане есть положительные пункты, в особенности в сфере гарантий безопасности, где прописана прямая вовлеченность США, что воспроизводит итальянскую идею о гарантиях безопасности на основе пятой статьи договора НАТО (о коллективной самообороне - ред).

"Я не думаю, что речь должна идти о работе над контрпредложением, в плане США можно согласиться многими моментами. Но еще и с целью экономии времени и энергии лучше сосредоточиться на существующем предложении и на важнейших вопросах", - заявила Мелони

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.