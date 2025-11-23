Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье - РИА Новости, 23.11.2025
12:41 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/mchs-2056911587.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье
Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье
МЧС предупредило о ледяном дожде, гололеде с вечера воскресенья до утра понедельника в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.11.2025
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде в воскресенье

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. МЧС предупредило о ледяном дожде, гололеде с вечера воскресенья до утра понедельника в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта в период с 23 часов 23 ноября до 8 часов 24 ноября местами в городе Москве ожидается отложение мокрого снега. В отдельных районах ледяной дождь, гололед. Местами гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений; парковаться вдали от деревьев.
Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Чукотке и в Якутии ожидают потепление
08:30
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПогода
 
 
