Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье
Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье
МЧС предупредило о ледяном дожде, гололеде с вечера воскресенья до утра понедельника в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.11.2025
