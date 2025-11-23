https://ria.ru/20251123/livija-2056903034.html
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России
23.11.2025
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России
Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведет к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает
2025-11-23T11:40:00+03:00
2025-11-23T11:40:00+03:00
2025-11-23T11:40:00+03:00
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России
В Ливии заявили, что могут стать альтернативой России по экспорту нефти
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведет к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает член Высшего государственного совета Ливии Ибрагим Сахед.
"США и западные страны пытаются помешать России
продавать свою нефть и энергоносители. Это приведет к дефициту на энергетическом рынке, и Ливия
может стать альтернативой", - заявил Сахед газете Financial Times
.
Как пишет издание, Сахед также отметил, что Ливии необходимы западные технологии для увеличения добычи на ее нефтяных месторождениях.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Страны ЕС
в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.