Рейтинг@Mail.ru
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/livija-2056903034.html
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России - РИА Новости, 23.11.2025
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России
Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведет к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T11:40:00+03:00
2025-11-23T11:40:00+03:00
в мире
россия
ливия
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:413:2488:1813_1920x0_80_0_0_72e41281faddcb12481baffc4d1f744d.jpg
https://ria.ru/20251121/tramp-2056698024.html
https://ria.ru/20251119/sanktsii-2056154999.html
россия
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:54:2488:1920_1920x0_80_0_0_83209c7170841dc4031b5b797ed68982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливия, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Ливия, Владимир Путин, Евросоюз
В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России

В Ливии заявили, что могут стать альтернативой России по экспорту нефти

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведет к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает член Высшего государственного совета Ливии Ибрагим Сахед.
"США и западные страны пытаются помешать России продавать свою нефть и энергоносители. Это приведет к дефициту на энергетическом рынке, и Ливия может стать альтернативой", - заявил Сахед газете Financial Times.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, заявил Трамп
21 ноября, 19:30
Как пишет издание, Сахед также отметил, что Ливии необходимы западные технологии для увеличения добычи на ее нефтяных месторождениях.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у берегов Сен-Назера - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров "с нефтью из России"
19 ноября, 23:51
 
В миреРоссияЛивияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала