В Ливии рассказали о последствиях запрета на покупку нефти из России

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запрет стран Запада на покупку нефти из России приведет к дефициту на энергетическом рынке, Ливия при увеличении добычи нефти может стать альтернативой, считает член Высшего государственного совета Ливии Ибрагим Сахед.

"США и западные страны пытаются помешать России продавать свою нефть и энергоносители. Это приведет к дефициту на энергетическом рынке, и Ливия может стать альтернативой", - заявил Сахед газете Financial Times

Как пишет издание, Сахед также отметил, что Ливии необходимы западные технологии для увеличения добычи на ее нефтяных месторождениях.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.