Директор крымского сафари-парка рассказал о судьбе напавшего на него льва

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал РИА Новости, что напавшего на него льва не стали изолировать и оставили в прайде.
«
"Лев чувствует себя хорошо, живет и радуется. Его не стали изолировать в отдельном вольере. Лев живет со всеми, в семейном прайде львов", - сказал Зубков агентству.
По его словам, хищники продолжают находиться в открытой части зоопарка - зоне свободного обитания львов (саванна).
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
В Приморье охотнадзор следит за амурским тигром, выходящим к людям
28 октября, 03:52