В России с марта 2026 года запретят латиницу в названиях ЖК
03:10 23.11.2025
В России с марта 2026 года запретят латиницу в названиях ЖК
В России с марта 2026 года запретят латиницу в названиях ЖК
Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, согласно документу жилые комплексы должны будут называться... РИА Новости, 23.11.2025
В России с марта 2026 года запретят латиницу в названиях ЖК

Депутат Казакова: в названиях ЖК с марта 2026 года запретят латиницу

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, согласно документу жилые комплексы должны будут называться исключительно на кириллице, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения… Это и изменения в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", - сказала Казакова.
Она отметила, что изменения касаются названий объектов капитального строительства, например, жилых комплексов, которые должны быть выполнены на основе кириллицы. Данное требование, по словам политика, относится к объектам, которые будут вводиться в эксплуатацию после вступления закона в силу.
Глава думского комитета добавила, что русский язык является государственным языком, и совершенно понятно желание людей, оглядываясь вокруг себя на улице, в магазине, в кинотеатре, в поликлинике - везде ощущать себя "в своей родной стране", читать информацию на понятном им родном языке. "И изменения в законодательстве соответствуют этому общественному справедливому запросу", - заключила Казакова.
