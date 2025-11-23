В России с марта 2026 года запретят латиницу в названиях ЖК

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Закон о защите русского языка в публичном пространстве в России вступит в силу 1 марта 2026 года, согласно документу жилые комплексы должны будут называться исключительно на кириллице, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Первого марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, который предусматривает два важных изменения… Это и изменения в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", - сказала Казакова

Она отметила, что изменения касаются названий объектов капитального строительства, например, жилых комплексов, которые должны быть выполнены на основе кириллицы. Данное требование, по словам политика, относится к объектам, которые будут вводиться в эксплуатацию после вступления закона в силу.