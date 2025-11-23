Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 23.11.2025 (обновлено: 13:19 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/kvartira-2056868475.html
Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру
Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру - РИА Новости, 23.11.2025
Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру
Покупка квартиры, ранее кому-либо подаренной, таит в себе риски для нового собственника, рассказал агентству Прайм старший партнер, генеральный директор... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T03:18:00+03:00
2025-11-23T13:19:00+03:00
жилье
россия
ляпунов терехин и партнеры
общество
квартира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960282624_0:157:3020:1856_1920x0_80_0_0_9ae8b1b0cb27adb42eff3d96ec37794d.jpg
https://ria.ru/20251120/izyatie-2056156961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960282624_168:0:2852:2013_1920x0_80_0_0_a5859d2156823090f8253e88b89f02f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, ляпунов терехин и партнеры, общество, квартира
Жилье, Россия, Ляпунов Терехин и партнеры, Общество, Квартира
Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру

Юрист Терехин предупредил о рисках при покупке ранее подаренной квартиры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВручение ключей от квартиры
Вручение ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вручение ключей от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Покупка квартиры, ранее кому-либо подаренной, таит в себе риски для нового собственника, рассказал агентству Прайм старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
«

"Покупка подаренной квартиры формально не запрещена, но считается более рискованной. Договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками", — указал он.

Основания для оспаривания сделки дарения предусмотрены в ГК России. В основном такое случается, если родственники дарителя заявляют о его недееспособности или непонимании происходящего. Или дарение является притворной сделкой для вывода имущества от кредиторов. Речь может идти и о скрытой продаже, например, чтобы не платить налоги.
Если суд признает дарение недействительным, пострадать могут и последующие добросовестные приобретатели. В этом случае жилье могут вернуть дарителю или в конкурсную массу при банкротстве. Поэтому подобные сделки следует проверять еще более тщательно, чем покупку обычной вторички, призывает Терехин.
Квартира - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника
20 ноября, 03:13
 
ЖильеРоссияЛяпунов Терехин и партнерыОбществоКвартира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала