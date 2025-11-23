Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру

"Покупка подаренной квартиры формально не запрещена, но считается более рискованной. Договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками", — указал он.

Если суд признает дарение недействительным, пострадать могут и последующие добросовестные приобретатели. В этом случае жилье могут вернуть дарителю или в конкурсную массу при банкротстве. Поэтому подобные сделки следует проверять еще более тщательно, чем покупку обычной вторички, призывает Терехин.