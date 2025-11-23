Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Покупка квартиры, ранее кому-либо подаренной, таит в себе риски для нового собственника, рассказал агентству Прайм старший партнер, генеральный директор "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
"Покупка подаренной квартиры формально не запрещена, но считается более рискованной. Договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками", — указал он.
Основания для оспаривания сделки дарения предусмотрены в ГК России. В основном такое случается, если родственники дарителя заявляют о его недееспособности или непонимании происходящего. Или дарение является притворной сделкой для вывода имущества от кредиторов. Речь может идти и о скрытой продаже, например, чтобы не платить налоги.
Если суд признает дарение недействительным, пострадать могут и последующие добросовестные приобретатели. В этом случае жилье могут вернуть дарителю или в конкурсную массу при банкротстве. Поэтому подобные сделки следует проверять еще более тщательно, чем покупку обычной вторички, призывает Терехин.