Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков

"Снова нас постигла утрата… Двадцать второго ноября ушел из жизни старейший сотрудник театра, артист оркестра, ведущий мастер сцены Николай Гавриилович Жеренков", - говорится в сообщении.

"Николай Гавриилович стоял у истоков нашей труппы и многие годы работал в группе первых скрипок. Он был хранителем традиций нашего оркестра, образцом профессионализма и чутким наставником для многих поколений музыкантов. Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас", - добавляется в сообщении.