Рейтинг@Mail.ru
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:10 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/kultura-2056969919.html
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков - РИА Новости, 23.11.2025
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков
Скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков скончался, ему было 72 года, сообщили в Telegram-канале театра. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:10:00+03:00
2025-11-23T18:10:00+03:00
культура
геликон-опера
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056969523_0:202:960:742_1920x0_80_0_0_a0a1b81d849f09740de1d79e399f036c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056969523_0:156:960:876_1920x0_80_0_0_12c3600769919e063cb837419518eabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геликон-опера, происшествия
Культура, Геликон-Опера, Происшествия
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков

Скрипач "Геликон-оперы" Николай Жеренков умер в возрасте 72 лет

© Фото : Геликон-опера/TelegramНиколай Жеренков
Николай Жеренков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Геликон-опера/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков скончался, ему было 72 года, сообщили в Telegram-канале театра.
"Снова нас постигла утрата… Двадцать второго ноября ушел из жизни старейший сотрудник театра, артист оркестра, ведущий мастер сцены Николай Гавриилович Жеренков", - говорится в сообщении.
Как отметили в театре, имя Жеренкова неотделимо от истории "Геликон-оперы".
"Николай Гавриилович стоял у истоков нашей труппы и многие годы работал в группе первых скрипок. Он был хранителем традиций нашего оркестра, образцом профессионализма и чутким наставником для многих поколений музыкантов. Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас", - добавляется в сообщении.
Также коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.
 
КультураГеликон-ОпераПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала