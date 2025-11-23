https://ria.ru/20251123/kultura-2056969919.html
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков - РИА Новости, 23.11.2025
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков
Скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков скончался, ему было 72 года, сообщили в Telegram-канале театра. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:10:00+03:00
2025-11-23T18:10:00+03:00
2025-11-23T18:10:00+03:00
культура
геликон-опера
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056969523_0:202:960:742_1920x0_80_0_0_a0a1b81d849f09740de1d79e399f036c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056969523_0:156:960:876_1920x0_80_0_0_12c3600769919e063cb837419518eabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геликон-опера, происшествия
Культура, Геликон-Опера, Происшествия
Умер скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков
Скрипач "Геликон-оперы" Николай Жеренков умер в возрасте 72 лет
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Скрипач оркестра театра "Геликон-опера" Николай Жеренков скончался, ему было 72 года, сообщили в Telegram-канале
театра.
"Снова нас постигла утрата… Двадцать второго ноября ушел из жизни старейший сотрудник театра, артист оркестра, ведущий мастер сцены Николай Гавриилович Жеренков", - говорится в сообщении.
Как отметили в театре, имя Жеренкова неотделимо от истории "Геликон-оперы
".
"Николай Гавриилович стоял у истоков нашей труппы и многие годы работал в группе первых скрипок. Он был хранителем традиций нашего оркестра, образцом профессионализма и чутким наставником для многих поколений музыкантов. Его трудолюбие, преданность театру и искренняя любовь к музыке были примером для всех нас", - добавляется в сообщении.
Также коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.