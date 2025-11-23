Рейтинг@Mail.ru
Подрядчик поставлял еду в Центральный университет, где произошло отравление
21:46 23.11.2025 (обновлено: 21:47 23.11.2025)
Подрядчик поставлял еду в Центральный университет, где произошло отравление
Подрядчик поставлял еду в Центральный университет, где произошло отравление
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Подрядчик поставлял еду в Центральный университет, где произошло отравление

Кейтеринг обеспечивал едой Центральный университет, где произошло отравление

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Питание участников мероприятия в Центральном университете, где произошло пищевое отравление, обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
По информации депздрава Москвы, несколько участников соревнований по промышленной разработке госпитализировали с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2.
"Двадцать третьего ноября проводилось образовательное мероприятие. Питание обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик", - говорится в сообщении.
В университете добавили, что несколько человек после приема пищи почувствовали недомогание, им была оперативна оказана медицинская помощь.
