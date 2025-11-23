https://ria.ru/20251123/kriminal-2056996073.html
Подрядчик поставлял еду в Центральный университет, где произошло отравление
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Питание участников мероприятия в Центральном университете, где произошло пищевое отравление, обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
По информации депздрава Москвы
, несколько участников соревнований по промышленной разработке госпитализировали с симптомами отравления в инфекционные больницы №1 и №2.
"Двадцать третьего ноября проводилось образовательное мероприятие. Питание обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик", - говорится в сообщении.
В университете добавили, что несколько человек после приема пищи почувствовали недомогание, им была оперативна оказана медицинская помощь.