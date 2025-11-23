Подрядчик поставлял еду в Центральный университет, где произошло отравление

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Питание участников мероприятия в Центральном университете, где произошло пищевое отравление, обеспечивал внешний кейтериг-подрядчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В университете добавили, что несколько человек после приема пищи почувствовали недомогание, им была оперативна оказана медицинская помощь.