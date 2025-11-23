"Не было живого места". Что учинил подросток с инвалидом в Карелии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестокое избиение молодого человека, страдавшего ДЦП, и его смерть в больнице — старшеклассника, совершившего это преступление, уже задержали и отправили за решетку. Однако местные жители требуют привлечь к ответственности и мать подростка. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Шокирующие "кружочки"

Карельские следователи готовятся ужесточить обвинение 15-летнему Юрию (имя несовершеннолетнего изменено), который, по версии СК, жестоко избил инвалида Никиту Каншиева. Произошло это в Беломорске еще три недели назад. Ученики местной школы начали получать от одноклассника в мессенджерах шокирующие "кружочки". Позже эти кадры опубликовали в нескольких региональных группах в соцсетях.

На кадрах видно, как на полу квартиры лежит окровавленный молодой человек почти без признаков жизни. Рядом — пустая бутылка из-под пива. Над изувеченным склоняется женщина, трясет его за шиворот и угрожает убить — якобы в отместку за своего ребенка.

"Ребенок" тем временем снимает все на видео, затем просит мать немного отодвинуться и со всей силы бьет лежащего несколько раз ногой по голове. Тот в ответ лишь хрипит. Избиение сопровождается отборным матом. Причем по интонации понятно, что подросток и женщина сильно пьяны.

"Все еще дышит", — снимая себя на телефон, произносит школьник и наводит объектив на избитого, над которым все так же стоит хозяйка квартиры.

"Кто будет убирать всю эту грязь (последнее слово произносит матом. — Прим. ред.), — заявляет женщина, имея в виду залитые кровью пол, стены, холодильник и газовую плиту. "Я уберу", — говорит подросток, после чего подходит к молодому человеку и вновь несколько раз бьет его по лицу со словами "Как ты снимал на видео, когда меня избивали". Однако Никита уже не реагирует.

Борьба за жизнь

Первым на место ЧП приехал участковый, с которым связались посмотревшие видео родители одного из школьников. Полицейский сразу вызвал оперативников, следователей и медиков. Уже впавшего в кому Никиту доставили в местную больницу. Врачи диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму и вертолетом санитарной авиации перевезли его в Республиканскую клинику имени Баранова в Петрозаводск.

"Состояние пострадавшего крайне тяжелое, — написал в ТГ-канале министр здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков. — Мы делаем все возможное и невозможное. Но иногда не все зависит от нас".

Несколько дней врачи боролись за жизнь пациента, однако утром 9 ноября Каншиев скончался, так и не придя в сознание. Журналисты городского издания помогли родителям Никиты собрать в соцсетях деньги на похороны. Проститься пришли десятки людей.

По словам местных, Никита страдал ДЦП, был добрым и абсолютно безобидным. Из-за инвалидности с трудом находил общий язык со сверстниками, поэтому общался с теми, кто помладше, в том числе школьниками.

Проблемная семья

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подростка задержали и позже, по решению суда, отправили на ближайшие два месяца в СИЗО.

По версии СК, Никита неплохо знал Юрия и иногда проводил время в его компании. В тот день, 31 октября, приятели встретились на улице, после чего отправились к школьнику домой. Тот уже был пьян и продолжил веселье в квартире. В какой-то момент подросток припомнил знакомому старые обиды и кинулся его избивать.

"Юра уже давно имел проблемы с законом, — рассказывает ученик из той же школы Алексей. — Состоял на учете в полиции, был судим (по статье 115 УК России "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), но реального лишения свободы тогда избежал. Многие старались обходить его стороной и лишний раз не связываться".

Мать Юрия, лишенная родительских прав, давно страдала от алкогольной зависимости.

Аморальный поступок

Гибель Никиты, как и издевательства над ним, вызвали в городе и регионе большой общественный резонанс. Многие жители резонно возмутились, почему не задержали мать подростка.

"В рамках уголовного дела о покушении на убийство она проходит свидетелем, потому что не наносила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — объясняют в республиканском управлении СКР. — Конечно, женщина поступила аморально, но факты говорят о ее непричастности к гибели молодого человека".

В рамках же административного производства о побоях, нанесенных Никите матерью хулигана, проводят проверку сотрудники полиции. Привлекут ли женщину к ответственности, пока не известно.