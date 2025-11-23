Рейтинг@Mail.ru
08:06 23.11.2025
США сократили импорт лекарств из Китая
США сократили импорт лекарств из Китая
США сократили импорт лекарств из Китая

США за год сократили импорт лекарств из Китая на 22 процента

Лекарство в капсулах. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лекарств из Китая в США в этом году стало приезжать на пятую часть меньше, чем в прошлом году - поставки по итогам первых восьми месяцев сократились до 3,18 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Всего за январь-август в Соединенные Штаты из Поднебесной было ввезено лекарств на 3,18 миллиарда долларов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В августе в месячном выражении произошел рост поставок в 2,3 раза, а в годовом - снижение на треть.
Больше всего в этом году американцы покупали у Китая антивирусные (269,1 миллиона долларов), противоопухолевые препараты и иммунодепрессанты (13,3 миллиона), сердечно-сосудистые препараты (7,8 миллиона), медикаменты для ветеринарии (7,4 миллиона), а еще дерматологические средства и местные анестетики (4,1 миллиона).
По итогам восьми месяцев больше всего лекарств в США приехало из Швейцарии (11,41 миллиарда долларов), Индии (10,95 миллиарда), Ирландии (9,58 миллиарда), Италии (5,24 миллиарда) и Франции (3,52 миллиарда). Китай расположился на 7-м месте против 5-го, которое он занимал год назад.
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай
21 ноября, 02:31
 
