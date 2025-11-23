США сократили импорт лекарств из Китая

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лекарств из Китая в США в этом году стало приезжать на пятую часть меньше, чем в прошлом году - поставки по итогам первых восьми месяцев сократились до 3,18 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.

Всего за январь-август в Соединенные Штаты из Поднебесной было ввезено лекарств на 3,18 миллиарда долларов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В августе в месячном выражении произошел рост поставок в 2,3 раза, а в годовом - снижение на треть.