США сократили импорт лекарств из Китая
Лекарств из Китая в США в этом году стало приезжать на пятую часть меньше, чем в прошлом году - поставки по итогам первых восьми месяцев сократились до 3,18... РИА Новости, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лекарств из Китая в США в этом году стало приезжать на пятую часть меньше, чем в прошлом году - поставки по итогам первых восьми месяцев сократились до 3,18 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Всего за январь-август в Соединенные Штаты из Поднебесной было ввезено лекарств на 3,18 миллиарда долларов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В августе в месячном выражении произошел рост поставок в 2,3 раза, а в годовом - снижение на треть.
Больше всего в этом году американцы покупали у Китая
антивирусные (269,1 миллиона долларов), противоопухолевые препараты и иммунодепрессанты (13,3 миллиона), сердечно-сосудистые препараты (7,8 миллиона), медикаменты для ветеринарии (7,4 миллиона), а еще дерматологические средства и местные анестетики (4,1 миллиона).
По итогам восьми месяцев больше всего лекарств в США
приехало из Швейцарии
(11,41 миллиарда долларов), Индии
(10,95 миллиарда), Ирландии
(9,58 миллиарда), Италии
(5,24 миллиарда) и Франции
(3,52 миллиарда). Китай расположился на 7-м месте против 5-го, которое он занимал год назад.