Исторические потрясения с ужасающей точностью повторяют друг друга даже через тысячи лет — и заканчиваются практически так же.

Когда толпа на киевском Майдане, одурманенная обещаниями европейской кавы и трусов, впервые начала подпрыгивать и кричать "Кто не скачет, тот москаль!", умные люди уже тогда вспомнили ситуацию, когда похожая толпа азартно кричала: "Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!"

Каждый из прыгавших тогда вольно или невольно согласился ради своего селюкового чванства и мифического евробудущего не только принести в жертву единородство, бесконечное количество братских уз, общую историю, культуру, веру и язык, но и конкретных людей, которые просто думали по-другому. Это была легкая жертва — эти люди были, в общем-то, не свои, они были где-то там, и убивал их не ты. Это потом пришла ненависть, чтобы заглушить совесть.

Тридцать сребреников не пошли Иуде впрок, и, как мы видим, предательство миллионов русскоязычных соотечественников чистокровными укроевропейцами может стоить превращения всей этой зараженной территории в Содом и Гоморру — и даже не руками русской армии.

Еще в феврале этого года, когда в украинском Генштабе еще штамповали планы перемоги, в издании Los Angeles Times появилась нехарактерная публикация, главная мысль которой заключалась в том, что Украина пожрет сама себя: "Поствоенные травмы, лишения и разочарования в сочетании с вооруженным поколением людей, закаленных войной, могут угрожать Украине не меньше, чем российская агрессия. После окончания войны Украине предстоит новая битва — битва внутренняя. То, чего Владимир Путин не добьется с помощью СВО, он добьется изнутри".

Недавнее развитие событий — начиная с фактического обрушения фронта и заканчивая коррупционным скандалом — в разы ускорило процессы деградации украинских властей, армии и общества и вплотную приблизило исполнение жестокого пророчества.

На днях в британском издании The Spectator осмелились назвать вещи своими именами. В серии из нескольких публикаций авторы буквально на пальцах объяснили, почему остатки Украины теперь неизбежно ждут крах, гибель и гражданская война.

Вне зависимости от того, примет ли киевская верхушка план Трампа, у нее есть всего два плохих варианта — капитуляция сейчас или военное поражение потом, что практически гарантированно означает войну всех против всех.

Когда в 2019 году Россия предлагала Киеву решить все вопросы миром, один из лидеров украинских ультранационалистов Дмитрий Ярош публично пригрозил Зеленскому, что его повесят, если он осмелится идти на уступки Москве . Сейчас подобные угрозы звучат уже со стороны не просто лидеров полувоенных формирований, а командиров самых мощных, мотивированных, экипированных и вооруженных соединений ВСУ , которые образовались на основе националистических батальонов "Азов"*, "Айдар"* и им подобных: "Если встает вопрос о существовании государства, а власти бездействуют — народ имеет право взять ответственность в свои руки".

И это не пустые угрозы. В случае подписания мирного соглашения любая власть в Киеве рискует вступить в ожесточенную борьбу с десятками тысяч идейных националистов, которым нечего терять: смысл и образ существования сводится исключительно к уничтожению русских, и насильственное "выключение" этого кровавого процесса равно самоубийству.

В случае агонизирующего военного поражения киевские власти неминуемо столкнутся с другой угрозой: сотнями тысяч или даже миллионами изможденных, униженных и искалеченных солдат побежденной армии. Огромное количество из них были брошены на убой насильно или обманом, и, чтобы сохранить рассудок, каждый старался внушить хотя бы себе самому, что во всем этом есть хоть какой-то смысл. Но люди, умиравшие в окопах, теперь должны умирать от ран и нищеты, когда сытая власть кормила их фальшивыми надеждами и обещаниями. И теперь они зададут один вопрос: ради чего?

Список причин, от которых на Украине с большой вероятностью вспыхнет кровавая гражданская война, на самом деле очень длинный. Это и возможный бунт отдельных регионов, которые не захотят принять "предательство" центра; это и военные разборки между политическими фракциями и группами влияния, которые будут рвать остатки "наследства" предыдущей власти; и военный переворот со стороны представителей командования ВСУ, которые не захотят лишаться своей власти и денег, а также будут бояться законного преследования как со стороны России, так и их жертв внутри страны. Есть также большая вероятность "унитазного" Майдана, который может перерасти в масштабные военные столкновения, на фоне всеобщего негодования воровством киевской верхушки в момент, когда большая часть страны лежит в руинах.

У истории очень жестокая ирония. Все перечисленное выше было предсказано западными манипуляторами, но в отношении России (по мнению мозгового центра CSIS, "ветераны СВО, возвратившись домой, вызовут политический и социальный хаос") — и на этих надеждах в основном и базировалась упорная поддержка киевского режима.

Сейчас он рушится — и с ним рушатся надежды, что пропуском в рай является предательство.