Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву?

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Одно из самых спорных "достижений" Никиты Сергеевича Хрущева — продажа имущества Русской духовной миссии в Израиле 17 октября 1964 года за 4,5 миллиона долларов. Почему генсек решился на эту сделку и каковы масштабы потерь?
Откуда у России появилось имущество
К началу ХХ столетия количество русских паломников на Святой земле достигло 20 тысяч человек в год. На территории, впоследствии отошедшей к государству Израиль, Росией было построено множество подворий, приютов, больниц, православных монастырей, церквей, семинарий. Более того, были образованы русская почта, консульство, школы для местных жителей и большое количество объектов недвижимости, принадлежавших русским гражданам.
© Минтуризма ИзраиляПравославные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана
Православные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана
Лакомый кусочек
В 1948 году образовалось государство Израиль. Вскоре были возрождены Русская духовная миссия Московского патриархата и Императорское православное палестинское общество, которое в советский период было переименовано в Палестинское общество. Израильтяне были вынуждены вернуть часть русского имущества, при этом все же удерживая за собой его большую долю.
В начале 50-х годов резко сменился вектор политики правительства по отношению к СССР. Русские постройки в центре Иерусалима были весьма лакомым кусочком, и им отводилась важная роль в перспективных планах молодого и динамично строящегося государства.
За "тряпки" и "гнилые апельсины"
После долгих переговоров появилось соглашение № 593 от 7 октября 1964 года — в последние дни правления Никиты Хрущева. Согласно этому договору, Израиль за 22 объекта недвижимости и земельных участка общей площадью около 167 тысяч квадратных метров расплатился смехотворной суммой в 4,5 миллиона долларов.
Выплачивалась она в несколько этапов — в основном трикотажными изделиями и частично апельсинами. Часть фруктов попросту сгнила по дороге и из-за порчи не в полном объеме дошла до стола советских граждан. После этого сделку прозвали "апельсиновой".
Сегодня стоимость переданного имущества насчитывает миллиарды долларов.
Не имела юридической силы
Есть мнение, что "апельсиновая сделка" не имеет юридической силы. Соглашение было заключено между правительствами, которые не были фактическими владельцами недвижимости. Во многих документах владельцами земель указаны частные лица, общественные и церковные организации, включая Русскую православную церковь. Советское правительство никогда не было владельцем этих земель, но государство Израиль признало его таковым.
Еще один аргумент против законности сделки: в ней ни разу не была задействована ни одна юридическая инстанция — и сделка осуществлялась вне правового поля.
В итоге в 1964 году Россия утратила сотни гектаров земли и десятки зданий.
Попытки вернуть утраченное
Сейчас Россия активно пытается вернуть утраченную недвижимость, и в этом деле существует определенный прогресс. Со стороны России переговорный процесс лично контролировал президент России Владимир Путин. Ведутся консультации о передаче Александровского подворья, которое находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня.
© iStock.com / Alexander DoninАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме
В декабре 2023 года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщал, что процесс передачи "подзавис" из-за начавшегося конфликта в секторе Газа, но не был снят с повестки дня.
Возможно, в скором времени историческая справедливость будет восстановлена и имущество, проданное за "гнилые апельсины", вернется под юрисдикцию России.