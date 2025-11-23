Рейтинг@Mail.ru
Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву? - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/khruschev-2056673540.html
Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву?
Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву? - РИА Новости, 23.11.2025
Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву?
Одно из самых спорных "достижений" Никиты Сергеевича Хрущева — продажа имущества Русской духовной миссии в Израиле 17 октября 1964 года за 4,5 миллиона... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T09:30:00+03:00
2025-11-23T09:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000337474_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_df5de6dde1ccfe4c7ff70afd49ecd407.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000337474_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_a4c96d2d8ee849aa8b4ce37f4e38750f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву?

© РИА Новости / В. Савостьянов | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / В. Савостьянов
Перейти в медиабанк
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Одно из самых спорных "достижений" Никиты Сергеевича Хрущева — продажа имущества Русской духовной миссии в Израиле 17 октября 1964 года за 4,5 миллиона долларов. Почему генсек решился на эту сделку и каковы масштабы потерь?

Откуда у России появилось имущество

К началу ХХ столетия количество русских паломников на Святой земле достигло 20 тысяч человек в год. На территории, впоследствии отошедшей к государству Израиль, Росией было построено множество подворий, приютов, больниц, православных монастырей, церквей, семинарий. Более того, были образованы русская почта, консульство, школы для местных жителей и большое количество объектов недвижимости, принадлежавших русским гражданам.
© Минтуризма ИзраиляПравославные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана
Православные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Минтуризма Израиля
Православные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана

Лакомый кусочек

В 1948 году образовалось государство Израиль. Вскоре были возрождены Русская духовная миссия Московского патриархата и Императорское православное палестинское общество, которое в советский период было переименовано в Палестинское общество. Израильтяне были вынуждены вернуть часть русского имущества, при этом все же удерживая за собой его большую долю.
© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Александровское подворье в Иерусалиме
В начале 50-х годов резко сменился вектор политики правительства по отношению к СССР. Русские постройки в центре Иерусалима были весьма лакомым кусочком, и им отводилась важная роль в перспективных планах молодого и динамично строящегося государства.

За "тряпки" и "гнилые апельсины"

После долгих переговоров появилось соглашение № 593 от 7 октября 1964 года — в последние дни правления Никиты Хрущева. Согласно этому договору, Израиль за 22 объекта недвижимости и земельных участка общей площадью около 167 тысяч квадратных метров расплатился смехотворной суммой в 4,5 миллиона долларов.
Выплачивалась она в несколько этапов — в основном трикотажными изделиями и частично апельсинами. Часть фруктов попросту сгнила по дороге и из-за порчи не в полном объеме дошла до стола советских граждан. После этого сделку прозвали "апельсиновой".
© Fotolia / Janis SmitsАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Fotolia / Janis Smits
Апельсины
Сегодня стоимость переданного имущества насчитывает миллиарды долларов.

Не имела юридической силы

Есть мнение, что "апельсиновая сделка" не имеет юридической силы. Соглашение было заключено между правительствами, которые не были фактическими владельцами недвижимости. Во многих документах владельцами земель указаны частные лица, общественные и церковные организации, включая Русскую православную церковь. Советское правительство никогда не было владельцем этих земель, но государство Израиль признало его таковым.
Еще один аргумент против законности сделки: в ней ни разу не была задействована ни одна юридическая инстанция — и сделка осуществлялась вне правового поля.
В итоге в 1964 году Россия утратила сотни гектаров земли и десятки зданий.

Попытки вернуть утраченное

Сейчас Россия активно пытается вернуть утраченную недвижимость, и в этом деле существует определенный прогресс. Со стороны России переговорный процесс лично контролировал президент России Владимир Путин. Ведутся консультации о передаче Александровского подворья, которое находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня.
© iStock.com / Alexander DoninАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© iStock.com / Alexander Donin
Александровское подворье в Иерусалиме
В декабре 2023 года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщал, что процесс передачи "подзавис" из-за начавшегося конфликта в секторе Газа, но не был снят с повестки дня.
Возможно, в скором времени историческая справедливость будет восстановлена и имущество, проданное за "гнилые апельсины", вернется под юрисдикцию России.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала