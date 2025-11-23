Продал имущество в Иерусалиме за "гнилые апельсины": зачем это Хрущеву?

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Одно из самых спорных "достижений" Никиты Сергеевича Хрущева — продажа имущества Русской духовной миссии в Израиле 17 октября 1964 года за 4,5 миллиона долларов. Почему генсек решился на эту сделку и каковы масштабы потерь?

Откуда у России появилось имущество

К началу ХХ столетия количество русских паломников на Святой земле достигло 20 тысяч человек в год. На территории, впоследствии отошедшей к государству Израиль, Росией было построено множество подворий, приютов, больниц, православных монастырей, церквей, семинарий. Более того, были образованы русская почта, консульство, школы для местных жителей и большое количество объектов недвижимости, принадлежавших русским гражданам.

© Минтуризма Израиля Православные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана © Минтуризма Израиля Православные паломники совершают омовение в купелях, наполненных водой из Иордана

Лакомый кусочек

В 1948 году образовалось государство Израиль. Вскоре были возрождены Русская духовная миссия Московского патриархата и Императорское православное палестинское общество, которое в советский период было переименовано в Палестинское общество. Израильтяне были вынуждены вернуть часть русского имущества, при этом все же удерживая за собой его большую долю.

В начале 50-х годов резко сменился вектор политики правительства по отношению к СССР. Русские постройки в центре Иерусалима были весьма лакомым кусочком, и им отводилась важная роль в перспективных планах молодого и динамично строящегося государства.

За "тряпки" и "гнилые апельсины"

После долгих переговоров появилось соглашение № 593 от 7 октября 1964 года — в последние дни правления Никиты Хрущева. Согласно этому договору, Израиль за 22 объекта недвижимости и земельных участка общей площадью около 167 тысяч квадратных метров расплатился смехотворной суммой в 4,5 миллиона долларов.

Выплачивалась она в несколько этапов — в основном трикотажными изделиями и частично апельсинами. Часть фруктов попросту сгнила по дороге и из-за порчи не в полном объеме дошла до стола советских граждан. После этого сделку прозвали "апельсиновой".

Сегодня стоимость переданного имущества насчитывает миллиарды долларов.

Не имела юридической силы

Есть мнение , что "апельсиновая сделка" не имеет юридической силы. Соглашение было заключено между правительствами, которые не были фактическими владельцами недвижимости. Во многих документах владельцами земель указаны частные лица, общественные и церковные организации, включая Русскую православную церковь. Советское правительство никогда не было владельцем этих земель, но государство Израиль признало его таковым.

Еще один аргумент против законности сделки: в ней ни разу не была задействована ни одна юридическая инстанция — и сделка осуществлялась вне правового поля.

В итоге в 1964 году Россия утратила сотни гектаров земли и десятки зданий.

Попытки вернуть утраченное

Сейчас Россия активно пытается вернуть утраченную недвижимость, и в этом деле существует определенный прогресс. Со стороны России переговорный процесс лично контролировал президент России Владимир Путин. Ведутся консультации о передаче Александровского подворья, которое находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня.

© iStock.com / Alexander Donin Александровское подворье в Иерусалиме © iStock.com / Alexander Donin Александровское подворье в Иерусалиме

В декабре 2023 года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщал , что процесс передачи "подзавис" из-за начавшегося конфликта в секторе Газа, но не был снят с повестки дня.