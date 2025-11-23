В Херсоне снова прогремели взрывы

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взрывы в пятый раз за день раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
В воскресенье телеканал неоднократно сообщал о взрывах в городе.
"В Херсоне в пятый раз за день раздаются взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
