Детализация плана США по Украине идет по многим трекам, заявил Келлог
Детализация плана США по Украине идет по многим трекам, заявил Келлог - РИА Новости, 23.11.2025
Детализация плана США по Украине идет по многим трекам, заявил Келлог
Детализация плана США по Украине идет по многим трекам, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. РИА Новости, 23.11.2025
Детализация плана США по Украине идет по многим трекам, заявил Келлог
Келлог: детализация плана США по Украине идет по многим трекам
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Детализация плана США по Украине идет по многим трекам, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"План нужно прорабатывать, добавить чуть больше определенности в содержащиеся там планы. Думаю, президент (США
Дональд - ред.) Трамп сделает это. Его команда сделает это. Это усилия на многих треках", - заявил Келлог
в эфире Fox News
.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.