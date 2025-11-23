Келлог раскритиковал заявления украинского дипломата в ООН

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News назвал позерством слова украинского дипломата в ООН по поводу американского плана по урегулированию.

В пятницу зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев никогда не пойдет на признание территориальных потерь и сокращение численности ВСУ, а также намерен оставить за собой право выбирать, к каким альянсам присоединяться.

"Я думаю, что это позерство. Думаю, им нужно позерствовать перед своим народом", — сказал Келлог.

Тем не менее украинским властям предстоит принять тяжелые решения, чтобы положить конец войне, отметил спецпосланник американского президента.

По его словам, Дональд Трамп намерен довести до конца работу по урегулированию этого конфликта.

"В армии мы всегда говорим, что последние десять метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах", — добавил он.

План США по урегулированию и позиция России

Как утверждают зарубежные СМИ, Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения. Речь идет о документе, состоящем из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО , безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

Предполагаемый план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.

Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.