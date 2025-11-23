Рейтинг@Mail.ru
Келлог назвал позерством слова представителя Киева в ООН о территориях
06:31 23.11.2025 (обновлено: 14:03 23.11.2025)
Келлог назвал позерством слова представителя Киева в ООН о территориях
2025
Келлог назвал позерством слова представителя Киева в ООН о территориях

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал позерством слова представителя Киева в ООН о том, что Украина никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности ВСУ.
"Я думаю, что представитель (Украины - ред.) в ООН высказала свои комментарии. Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявления зампостпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин.
Ранее Гайовишин заявила в ООН, что Киев никогда не пойдет на признание территориальных потерь и сокращение численности ВСУ, а также намерен самостоятельно принимать решения о вступлении в различные альянсы.
