Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана, заявил Келлог
Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана, заявил Келлог - РИА Новости, 23.11.2025
Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана, заявил Келлог
Украина должна будет провести выборы в рамках соглашения по урегулированию конфликта, их можно организовать в течение 90 дней, заявил спецпосланник президента... РИА Новости, 23.11.2025
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Украина должна будет провести выборы в рамках соглашения по урегулированию конфликта, их можно организовать в течение 90 дней, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"В плане четко сказано, что Украина
должна провести выборы в течение ста дней. Судя по словам людей, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News
.
Келлог
отметил, что он лично согласен с необходимостью проведения выборов на Украине, поскольку, по его словам, это позволит "успокоить людей".
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.