https://ria.ru/20251123/kellog-2056881061.html
Келлог выказался о возможных территориальных уступках Украины
Келлог выказался о возможных территориальных уступках Украины - РИА Новости, 23.11.2025
Келлог выказался о возможных территориальных уступках Украины
Украинским властям предстоит принять ряд тяжелых решений, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:08:00+03:00
2025-11-23T06:08:00+03:00
2025-11-23T06:08:00+03:00
в мире
украина
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_30836604607d8e5fd34f4a9d283faee7.jpg
https://ria.ru/20251123/sdelka-2056880877.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986217531_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f28b447134feccae2bf065d7d4ab732e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кит келлог
В мире, Украина, Кит Келлог
Келлог выказался о возможных территориальных уступках Украины
Келлог: Киеву предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям