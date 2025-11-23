Рейтинг@Mail.ru
06:08 23.11.2025
Келлог выказался о возможных территориальных уступках Украины
2025
Келлог выказался о возможных территориальных уступках Украины

Келлог: Киеву предстоит принять ряд тяжелых решений по территориям

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Украинским властям предстоит принять ряд тяжелых решений, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, отвечая на вопрос о территориальных уступках.
"Им предстоит принять несколько тяжелых решений. Вы знаете, этой войне нужно положить конец", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США могут подтолкнуть Украину к принятию сделки, заявил Келлог
