05:46 23.11.2025
Трамп намерен довести до конца урегулирование на Украине, заявил Келлог
в мире
украина
сша
кит келлог
дональд трамп
украина
сша
в мире, украина, сша, кит келлог, дональд трамп
В мире, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп
Трамп намерен довести до конца урегулирование на Украине, заявил Келлог

Келлог: Трамп намерен довести до конца урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен довести до конца работу по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
"Президент Трамп намерен довести это до конца", - заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Рубио подтвердил, что мирный план по Украине был разработан США
05:17
 
В миреУкраинаСШАКит КеллогДональд Трамп
 
 
