Трамп намерен довести до конца урегулирование на Украине, заявил Келлог

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен довести до конца работу по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
2025-11-23T05:46:00+03:00
