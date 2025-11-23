Голосование на избирательном участке на досрочных выборах президента в Сараево

Правящая в РС БиГ партия заявила, что ее кандидат побеждает на выборах

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская Боснии и Герцеговины), 23 ноя – РИА Новости. Правящая в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партия "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) заявила, что по итогам подсчета 5% бюллетеней ее кандидат Синиша Каран лидирует на выборах президента РС БиГ.

Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, избирательные участки в центре столицы РС БиГ Баня-Луке закрылись ровно в 19.00 (21.00 мск). В момент закрытия участков перед ними не было очередей и большого скопления голосующих. По данным избиркома, до 15.00 (17.00 мск) проголосовали 26% избирателей.

"По результатам подсчета 5% голосов кандидат СНСД Синиша Каран получает 5060 голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС, Бранко Блануша – ред.) – 3557 голосов. Все расчеты говорят в пользу того, что Синиша Каран победит", - заявил пресс-секретарь партии Радован Ковачевич на брифинге в избирательном штабе политсилы.

МВД Республики Сербской БиГ сообщало в течение дня, что голосование проходит без инцидентов. МВД также сообщило о запрете движения грузового транспорта и транспортировки взрывчатых веществ и оружия до 06.00 (08.00 мск) вторника.

Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик ранее призвал сограждан участвовать в выборах президента 23 ноября и поддержать кандидатуру бывшего главы МВД Синиши Карана. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.

В субботу Додик заявил в телеэфире, что предложил Карана, потому что тот его соратник и "это будет преемственностью политики".

Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.

На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС).

Остальные четверо кандидатов: Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.

Берлине, Выборы в Республике Сербской проводит Центральная избирательная комиссия БиГ, правом голоса обладали 1 264 364 избирателей из них 20,6 тысяч голосуют по почте, 258 – в диппредставительствах Вене Белграде и генконсульстве в Мюнхене , остальные на 2 211 участках в РС БиГ и еще 4,7 тысячи избирателей - на дому. Голосование проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). ЦИК аккредитовал 639 наблюдателей от НКО, политических партий и международных организаций.