Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе - РИА Новости, 23.11.2025
17:58 23.11.2025 (обновлено: 18:03 23.11.2025)
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
Израиль, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, продемонстрировал свое нежелание прекратить эскалацию в регионе, заявил президент Ливана Джозеф Аун. РИА Новости, 23.11.2025
в мире, ливан, бейрут, израиль, джозеф аун, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Джозеф Аун, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Bilal HusseinПоследствия израильского удара по жилому дому в Бейруте
© AP Photo / Bilal Hussein
Последствия израильского удара по жилому дому в Бейруте
БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, продемонстрировал свое нежелание прекратить эскалацию в регионе, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута. По предварительным данным минздрава Ливана один человек погиб и 21 получил ранения.
"Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что израильский удар по южным районам Бейрута сегодня после полудня, совпавший с годовщиной Дня независимости, является еще одним доказательством того, что Израиль не обращает внимания на многочисленные призывы прекратить свои нападения на Ливан, отказывается выполнять международные резолюции и отвергает все предлагаемые усилия и инициативы по прекращению эскалации и восстановлению стабильности не только в Ливане, но и во всем регионе",- говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Аун отметил, что Ливан уже почти год соблюдает соглашение о прекращении боевых действий и выдвигал одну инициативу за другой, и сегодня вновь обращается к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и решительно вмешаться, чтобы остановить агрессию против Ливана и его населения.
"Это необходимо, чтобы предотвратить любое дальнейшее обострение, способное вновь втянуть регион в напряженность, а также чтобы избежать новых жертв",- отметил ливанский лидер.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Министр обороны Израиля заявил, что давление на Ливан будет продолжаться
В миреЛиванБейрутИзраильДжозеф АунОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
