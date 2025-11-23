https://ria.ru/20251123/izrail-2056967944.html
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
Израиль, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, продемонстрировал свое нежелание прекратить эскалацию в регионе, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
2025-11-23
2025-11-23T17:58:00+03:00
2025-11-23T18:03:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
израиль
джозеф аун
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
бейрут
израиль
Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе
Аун: удар Израиля по Бейруту показал нежелание прекратить эскалацию
БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, продемонстрировал свое нежелание прекратить эскалацию в регионе, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута
. По предварительным данным минздрава Ливана
один человек погиб и 21 получил ранения.
"Президент Ливана Джозеф Аун
заявил, что израильский удар по южным районам Бейрута сегодня после полудня, совпавший с годовщиной Дня независимости, является еще одним доказательством того, что Израиль
не обращает внимания на многочисленные призывы прекратить свои нападения на Ливан, отказывается выполнять международные резолюции и отвергает все предлагаемые усилия и инициативы по прекращению эскалации и восстановлению стабильности не только в Ливане, но и во всем регионе",- говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Аун отметил, что Ливан уже почти год соблюдает соглашение о прекращении боевых действий и выдвигал одну инициативу за другой, и сегодня вновь обращается к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и решительно вмешаться, чтобы остановить агрессию против Ливана и его населения.
"Это необходимо, чтобы предотвратить любое дальнейшее обострение, способное вновь втянуть регион в напряженность, а также чтобы избежать новых жертв",- отметил ливанский лидер.