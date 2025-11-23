Ливан обвинил Израиль в нежелании прекратить эскалацию в регионе

Аун отметил, что Ливан уже почти год соблюдает соглашение о прекращении боевых действий и выдвигал одну инициативу за другой, и сегодня вновь обращается к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и решительно вмешаться, чтобы остановить агрессию против Ливана и его населения.