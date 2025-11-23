США и Израиль стремятся уничтожить Хаменеи, сообщает иранская разведка

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Агенты США и Израиля стремятся уничтожить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы дестабилизировать исламскую республику, заявил в субботу глава иранского министерства разведки Исмаил Хатиб.
"Враг стремится уничтожить верховного лидера и предпринимает действия, чтобы ударить по единству, победоносности, прогрессу, стабильности и стойкости страны – иногда (покушаясь на убийство – ред.), иногда (совершая попытки – ред.) враждебных атак сегодня внутри страны. Мы не сомневаемся, что тот, кто предпринимает такие попытки, или сознательно, или неосознанно является агентом влияния врага, и действует по указке врагов, США и Израиля строго против интересов народа, единства и суверенитета государства", - передает слова Хатиба агентство ISNA.
В июле член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов выразил РИА Новости мнение, что приоритетной целью для Израиля во время острой фазы конфликта в июне был верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, убийство которого могло дестабилизировать страну.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
