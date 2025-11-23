США и Израиль стремятся уничтожить Хаменеи, сообщает иранская разведка

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Агенты США и Израиля стремятся уничтожить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чтобы дестабилизировать исламскую республику, заявил в субботу глава иранского министерства разведки Исмаил Хатиб.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.