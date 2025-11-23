Резолюция МАГАТЭ усложнит диалог по ядерной программе, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ сделает ситуацию вокруг ядерной программы Ирана более сложной, но тупика нет, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Тупика нет", - сказал он в ходе брифинга.

При этом дипломат отметил, что принятие резолюции сделает ситуацию вокруг иранской ядерной программы более сложной.

Багаи также добавил, что Иран продолжит взаимодействие с МАГАТЭ в соответствии обязательствами по нераспространению ядерного оружия и при соблюдении иранского законодательства, предполагающего принятие решений Высшим советом национальной безопасности Ирана относительно сотрудничества с Агентством.

Говоря о возможной роли других стран в сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, дипломат заявил: "Необходимости в посредниках нет, наше постпредство в Вене взаимодействует с МАГАТЭ".

При этом ранее советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Камаль Харрази в комментарии РИА Новости говорил, что иранская сторона готова рассмотреть посреднические предложения России и Китая по тематике восстановления сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

Ранее дипломаты сообщили РИА Новости, что Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации.

Министр после резолюции также отметил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.

Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.

Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер ", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США Израилем , представители МАГАТЭ не посещали.