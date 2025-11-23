Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях не приведет к массовым увольнениям сотрудников - сейчас все сферы испытывают острый дефицит специалистов, таким мнением с РИА Новости поделился директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов.

"В России я не вижу предпосылок для массовых сокращений из-за ИИ, потому что специалистов остро не хватает практически во всех сферах. С другой стороны, если какие-то компании хотят снизить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги, сокращения возможны, однако это никак не связано с генеративным искусственным интеллектом и тем более с ИИ-агентами", - сказал Кузнецов.

Он объяснил, что сегодня генеративный искусственный интеллект пока не начал приносить реальный финансовый эффект - поэтому сокращения происходят по большей части из-за снижения выручки или темпов ее роста.

По его словам, есть гипотезы, согласно которым ИИ-ассистенты помогут расширять бизнес без значительного увеличения штата. Однако пока это работает гораздо реже, чем заявляется. Такие технологии, считает эксперт, стали оправданием, чтобы не нанимать или сокращать людей.

"Мы видим, что компании сокращают специалистов под предлогом внедрения ИИ-агентов — автономных систем на базе генеративного искусственного интеллекта, которые умеют взаимодействовать с другими системами, такими как почта, календарь, CRM и другие, и выполнять определённые действия. В реальности реализованных проектов с ИИ-агентами, которые были бы бизнес-критичными, нет — ну или единицы. Поэтому это никак не могло повлиять на рынок труда", - добавил Кузнецов.