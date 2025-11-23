Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям - РИА Новости, 23.11.2025
16:08 23.11.2025
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям - РИА Новости, 23.11.2025
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям
Внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях не приведет к массовым увольнениям сотрудников - сейчас все сферы испытывают острый дефицит... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T16:08:00+03:00
2025-11-23T16:08:00+03:00
технологии
россия
герман греф
владимир путин
сбер
сбербанк россии
россия
2025
Новости
технологии, россия, герман греф, владимир путин, сбер, сбербанк россии
Технологии, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Сбер, Сбербанк России
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям

Кузнецов: внедрение ИИ не грозит массовыми сокращениями в российских компаниях

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в российских компаниях не приведет к массовым увольнениям сотрудников - сейчас все сферы испытывают острый дефицит специалистов, таким мнением с РИА Новости поделился директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов.
России я не вижу предпосылок для массовых сокращений из-за ИИ, потому что специалистов остро не хватает практически во всех сферах. С другой стороны, если какие-то компании хотят снизить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги, сокращения возможны, однако это никак не связано с генеративным искусственным интеллектом и тем более с ИИ-агентами", - сказал Кузнецов.
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ
Вчера, 11:53
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ
Вчера, 11:53
Он объяснил, что сегодня генеративный искусственный интеллект пока не начал приносить реальный финансовый эффект - поэтому сокращения происходят по большей части из-за снижения выручки или темпов ее роста.
По его словам, есть гипотезы, согласно которым ИИ-ассистенты помогут расширять бизнес без значительного увеличения штата. Однако пока это работает гораздо реже, чем заявляется. Такие технологии, считает эксперт, стали оправданием, чтобы не нанимать или сокращать людей.
"Мы видим, что компании сокращают специалистов под предлогом внедрения ИИ-агентов — автономных систем на базе генеративного искусственного интеллекта, которые умеют взаимодействовать с другими системами, такими как почта, календарь, CRM и другие, и выполнять определённые действия. В реальности реализованных проектов с ИИ-агентами, которые были бы бизнес-критичными, нет — ну или единицы. Поэтому это никак не могло повлиять на рынок труда", - добавил Кузнецов.
Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф сказал, что компания до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин в свою очередь заметил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. Глава банка согласился со словами президента и отметил, что если в работе "Сбера" есть что-то неэффективное, то в этом есть и его собственная доля ответственности.
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
19 ноября, 18:36
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
19 ноября, 18:36
 
ТехнологииРоссияГерман ГрефВладимир ПутинСберСбербанк России
 
 
