Страны G20 поддержали использование криптоактивов для финансового сектора

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 подтвердили поддержку использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ), криптоактивов для финансового сектора, а также снижения сопутствующих рисков, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

« "Мы вновь подтверждаем нашу поддержку использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ), криптоактивов и связанных с ними разработок в области финансовых технологий для финансового сектора, а также снижения сопутствующих рисков", - говорится в документе.

Также страны приветствовали тематический доклад Совета по финансовой стабильности по оценке реализации его ключевых рекомендаций в отношении криптоактивов и стейблкоинов.