Страны G20 поддержали использование криптоактивов для финансового сектора
Страны G20 поддержали использование криптоактивов для финансового сектора - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 поддержали использование криптоактивов для финансового сектора
Страны G20 подтвердили поддержку использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ), криптоактивов для финансового сектора, а также снижения... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:28:00+03:00
2025-11-23T14:28:00+03:00
2025-11-23T14:28:00+03:00
экономика
йоханнесбург
большая двадцатка
йоханнесбург
Новости
ru-RU
экономика, йоханнесбург, большая двадцатка
Экономика, Йоханнесбург, Большая двадцатка
Страны G20 поддержали использование криптоактивов для финансового сектора
Страны G20 поддержали использование ИИ и криптоактивов для финансового сектора
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 подтвердили поддержку использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ), криптоактивов для финансового сектора, а также снижения сопутствующих рисков, сообщается в совместной декларации участников, принятой на саммите G20 в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
«
"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ), криптоактивов и связанных с ними разработок в области финансовых технологий для финансового сектора, а также снижения сопутствующих рисков", - говорится в документе.
Также страны приветствовали тематический доклад Совета по финансовой стабильности по оценке реализации его ключевых рекомендаций в отношении криптоактивов и стейблкоинов.
"Призываем к реализации Глобальной системы регулирования деятельности, разработанной СФС и другими органами, устанавливающими стандарты (SSBs), в этой области", - следует из текста декларации.