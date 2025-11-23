Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего - РИА Новости, 23.11.2025
22:29 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/hezbolla-2057001380.html
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего
в мире
бейрут
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, бейрут, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего

БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило гибель высокопоставленного командующего Хайсама Табтабаи в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута.
Израильская боевая авиация нанесла ранее ракетные удары по жилому дому в южном пригороде ливанской столицы, в результате чего пять человек погибли и 28 получили ранения.
«
"С чувством гордости и чести "Хезболлах" сообщает сторонникам сопротивления и нашему ливанскому народу о гибели высокопоставленного самоотверженного командира Хайсама Али Табтаби (Сейид Абу Али), который пал во имя Ливана и его народа в результате коварного израильского удара по району Харат Хрейк в южном пригороде Бейрута",- говорится в заявлении движения в воскресенье.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
