https://ria.ru/20251123/hezbolla-2057001380.html
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего - РИА Новости, 23.11.2025
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего
Ливанское движение "Хезболлах" подтвердило гибель высокопоставленного командующего Хайсама Табтабаи в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T22:29:00+03:00
2025-11-23T22:29:00+03:00
2025-11-23T22:29:00+03:00
в мире
бейрут
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976692647_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_fd31b6a67644bf4191ea69bc69bec19a.jpg
https://ria.ru/20251123/konflikt-1915630213.html
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976692647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0080108314051c4f28f61e050d6cd0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего
"Хезболла" подтвердила гибель командующего Табтабаи в результате ударов Израиля