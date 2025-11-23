Рейтинг@Mail.ru
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 23.11.2025 (обновлено: 13:03 23.11.2025)
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА
На территории Шатурской ГРЭС возник пожар после падения БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.11.2025
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА

На Шатурской ГРЭС начался пожар после атаки украинских БПЛА

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПоследствия пожара на ГРЭС в Шатуре
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Последствия пожара на ГРЭС в Шатуре
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На территории Шатурской ГРЭС возник пожар после падения БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что в городе не нарушилась подача электричества, для этого специалисты оперативно переключили снабжение на резервные линии. Кроме того, в округ направили передвижные блочно-модульные котельные.
Позже Воробьев добавил, что водоснабжение и канализация в городе работают в штатном режиме. В 13:00 на месте происшествия проведут штаб с участием всех соответствующих служб, на котором определят дальнейший план действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
