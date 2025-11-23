https://ria.ru/20251123/gres-2056892033.html
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА
На территории Шатурской ГРЭС возник пожар после падения БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.11.2025
На территорию Шатурской ГРЭС упали обломки БПЛА
На Шатурской ГРЭС начался пожар после атаки украинских БПЛА