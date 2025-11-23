https://ria.ru/20251123/gorlovka-2056906891.html
В Горловке при атаке ВСУ пострадал человек
В Горловке при атаке ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 23.11.2025
В Горловке при атаке ВСУ пострадал человек
Мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.11.2025
В Горловке при атаке ВСУ пострадал человек
