Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следователи не вызывали его по уголовным делам в отношении своего заместителя Рустэма Зайнуллина и экс-заместителя Владимира Базарова.

"Нет, не вызывали", - ответил глава региона на пресс-конференции на вопрос о том, вызывали ли его по уголовным делам в отношении своих заместителей.

По словам Гладкова , информацией по делу Базарова он практически не располагает. По делу Зайнуллина информации чуть больше.

"Но я точно понимаю, что Зайнуллин не занимался строительством оборонительных сооружений. В его должностные полномочия это не входило. Договоров с подрядчиками он не заключал, акты приема-передачи он не подписывал, работы он не принимал", - сказал губернатор.

Владимир Базаров был задержан 25 августа в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале этого года по факту хищения денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области Украиной . В отношении Базарова и его подельников расследуется четыре уголовных дела, в том числе о получении взятки.