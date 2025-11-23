Рейтинг@Mail.ru
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 23.11.2025 (обновлено: 14:01 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/gladkov-2056919921.html
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам - РИА Новости, 23.11.2025
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следователи не вызывали его по уголовным делам в отношении своего заместителя Рустэма Зайнуллина и РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:50:00+03:00
2025-11-23T14:01:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
россия
владимир базаров
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028596044_0:101:3044:1813_1920x0_80_0_0_07c5e3450188833a7f66bdf6d17708f2.jpg
https://ria.ru/20250711/prokuratura-2028558933.html
https://ria.ru/20250904/svideteli-2039539303.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028596044_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ef096435a9e10620230a7ea2340cdf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, россия, владимир базаров, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Россия, Владимир Базаров, Вячеслав Гладков
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам

Гладков заявил, что следователи не вызывали его по делам Зайнуллина и Базарова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следователи не вызывали его по уголовным делам в отношении своего заместителя Рустэма Зайнуллина и экс-заместителя Владимира Базарова.
"Нет, не вызывали", - ответил глава региона на пресс-конференции на вопрос о том, вызывали ли его по уголовным делам в отношении своих заместителей.
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Генпрокуратура подала иск по делу вице-губернатора Белгородской области
11 июля, 14:01
По словам Гладкова, информацией по делу Базарова он практически не располагает. По делу Зайнуллина информации чуть больше.
"Но я точно понимаю, что Зайнуллин не занимался строительством оборонительных сооружений. В его должностные полномочия это не входило. Договоров с подрядчиками он не заключал, акты приема-передачи он не подписывал, работы он не принимал", - сказал губернатор.
Владимир Базаров был задержан 25 августа в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале этого года по факту хищения денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В отношении Базарова и его подельников расследуется четыре уголовных дела, в том числе о получении взятки.
Рустэм Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее четырех миллионов рублей. В начале октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Свидетели изобличили фигуранта дела о хищении в Белгородской области
4 сентября, 04:20
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаРоссияВладимир БазаровВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала