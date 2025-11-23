https://ria.ru/20251123/gladkov-2056919921.html
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам - РИА Новости, 23.11.2025
Гладков заявил, что следователи не вызывали его по уголовным делам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следователи не вызывали его по уголовным делам в отношении своего заместителя Рустэма Зайнуллина и РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:50:00+03:00
2025-11-23T13:50:00+03:00
2025-11-23T14:01:00+03:00
БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что следователи не вызывали его по уголовным делам в отношении своего заместителя Рустэма Зайнуллина и экс-заместителя Владимира Базарова.
"Нет, не вызывали", - ответил глава региона на пресс-конференции на вопрос о том, вызывали ли его по уголовным делам в отношении своих заместителей.
По словам Гладкова
, информацией по делу Базарова
он практически не располагает. По делу Зайнуллина информации чуть больше.
"Но я точно понимаю, что Зайнуллин не занимался строительством оборонительных сооружений. В его должностные полномочия это не входило. Договоров с подрядчиками он не заключал, акты приема-передачи он не подписывал, работы он не принимал", - сказал губернатор.
Владимир Базаров был задержан 25 августа в рамках уголовного дела, возбужденного в феврале этого года по факту хищения денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области
с Украиной
. В отношении Базарова и его подельников расследуется четыре уголовных дела, в том числе о получении взятки.
Рустэм Зайнуллин был арестован в Белгороде
по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ
с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее четырех миллионов рублей. В начале октября Останкинский суд Москвы
удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.