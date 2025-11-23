Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об отношении ко второму сроку на посту губернатора - РИА Новости, 23.11.2025
13:20 23.11.2025
Гладков рассказал об отношении ко второму сроку на посту губернатора
Гладков рассказал об отношении ко второму сроку на посту губернатора
Максимальная эффективность любого руководителя муниципального и регионального уровня – это два срока, заявил РИА Новости губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:20:00+03:00
2025-11-23T13:20:00+03:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
политика
белгородская область
россия
белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, политика
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Политика
Гладков рассказал об отношении ко второму сроку на посту губернатора

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Максимальная эффективность любого руководителя муниципального и регионального уровня – это два срока, заявил РИА Новости губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Я вам в течение всех пяти лет всегда говорил, это мое личное мнение: максимальная эффективность любого руководителя муниципального и регионального уровня – это два срока. Первый срок – ситуационный анализ, принятие решений. Второй срок – реализация", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства о том, собирается ли на новый срок.
По словам Гладкова, решение по второму сроку на посту губернатора любого региона принимает президент РФ Владимир Путин. Обычно это происходит в начале года, а выборы главы Белгородской области будут проходить в сентябре 2026 года.
Вячеслав Гладков занимает пост губернатора Белгородской области с сентября 2021 года. Тогда за него проголосовали 78,79% избирателей.
Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинПолитика
 
 
