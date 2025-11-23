https://ria.ru/20251123/gladkov-2056915884.html
Гладков рассказал об отношении ко второму сроку на посту губернатора
Гладков рассказал об отношении ко второму сроку на посту губернатора
Максимальная эффективность любого руководителя муниципального и регионального уровня – это два срока, заявил РИА Новости губернатор Белгородской области... РИА Новости, 23.11.2025
