Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб

БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки" (G8), заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге.
"Общеизвестно, что Дональд Трамп до сегодняшнего дня считает ошибкой исключение России из формата G8. Это решение тогда было принято в G8 с согласия американцев, и если в этом что-то должно измениться, то это может быть решено только всеми, кто сегодня входит в G7. И сейчас я не вижу, чтобы у шести нынешних членов G7, которые не США, была бы готовность вновь принять Россию в этот круг", - сказал он относительно американского плана по урегулированию, который может включать возврат России к формату G8. Речь Мерца транслировалась телеканалом Phoenix.
Ранее издание Wall Street Journal, ознакомившись с предполагаемым американским планом по урегулированию конфликта на Украине сообщило, что в нем содержится предложение вернуть Российскую Федерацию в G8.
Ранее президент США Дональд Трамп называл "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.