Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб

БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки" (G8), заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге.