Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 23.11.2025 (обновлено: 18:01 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/germaniya-2056962450.html
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб - РИА Новости, 23.11.2025
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб
Шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки" (G8), заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:33:00+03:00
2025-11-23T18:01:00+03:00
в мире
сша
германия
россия
дональд трамп
фридрих мерц
дмитрий песков
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056968331_0:263:3172:2048_1920x0_80_0_0_5ce05d8a672c0623f0bc47c62d372c6f.jpg
https://ria.ru/20251123/germanija-2056955258.html
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056968331_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_27575fd8c3119726efabd4ebf18faed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, россия, дональд трамп, фридрих мерц, дмитрий песков, g7, g8
В мире, США, Германия, Россия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, G7, G8
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб

Мерц: возвращение России в G7 должно быть решено всеми членами, а не только США

© Getty Images / picture allianceКанцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Йоханнесбурге
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки" (G8), заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге.
"Общеизвестно, что Дональд Трамп до сегодняшнего дня считает ошибкой исключение России из формата G8. Это решение тогда было принято в G8 с согласия американцев, и если в этом что-то должно измениться, то это может быть решено только всеми, кто сегодня входит в G7. И сейчас я не вижу, чтобы у шести нынешних членов G7, которые не США, была бы готовность вновь принять Россию в этот круг", - сказал он относительно американского плана по урегулированию, который может включать возврат России к формату G8. Речь Мерца транслировалась телеканалом Phoenix.
Ранее издание Wall Street Journal, ознакомившись с предполагаемым американским планом по урегулированию конфликта на Украине сообщило, что в нем содержится предложение вернуть Российскую Федерацию в G8.
Ранее президент США Дональд Трамп называл "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мерц выдвинул новое предложение по плану США по Украине
17:04
 
В миреСШАГерманияРоссияДональд ТрампФридрих МерцДмитрий ПесковG7G8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала