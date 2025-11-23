Обращение по имени-отчеству подчеркивает связь поколений, считают в Госдуме

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несмотря на то что обращение по имени-отчеству подчеркивает связь поколений и уважение к предкам, язык меняется и в повседневном общении люди часто выбирают более простые формы, однако полное исчезновение такого обращения вряд ли возможно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Ранее главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева сообщила РИА Новости, что россияне стали реже использовать отчества в разговоре. По ее мнению, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций.

"Россия всегда опиралась на уважение к семье и старшим. Обращение по имени-отчеству стало частью нашей культуры не случайно: оно подчеркивает связь поколений, уважение к родителям и предкам. Это важная традиция, отражающая нашу самобытность. Безусловно, язык меняется, и в повседневном общении молодые люди все чаще выбирают более простые формы. Но исчезновение отчеств из нашей речи вряд ли возможно", - сказал Якубовский

Парламентарий отметил, что в деловой, образовательной, медицинской и государственной среде эта форма обращения по-прежнему важна, потому что задает тон уважения и определяет уровень культуры общения.