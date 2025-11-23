Рейтинг@Mail.ru
17:11 23.11.2025
Обращение по имени-отчеству подчеркивает связь поколений, считают в Госдуме
Якубовский назвал использование отчеств в общении важным элементом идентичности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несмотря на то что обращение по имени-отчеству подчеркивает связь поколений и уважение к предкам, язык меняется и в повседневном общении люди часто выбирают более простые формы, однако полное исчезновение такого обращения вряд ли возможно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Ранее главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева сообщила РИА Новости, что россияне стали реже использовать отчества в разговоре. По ее мнению, со сменой поколений в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций.
"Россия всегда опиралась на уважение к семье и старшим. Обращение по имени-отчеству стало частью нашей культуры не случайно: оно подчеркивает связь поколений, уважение к родителям и предкам. Это важная традиция, отражающая нашу самобытность. Безусловно, язык меняется, и в повседневном общении молодые люди все чаще выбирают более простые формы. Но исчезновение отчеств из нашей речи вряд ли возможно", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что в деловой, образовательной, медицинской и государственной среде эта форма обращения по-прежнему важна, потому что задает тон уважения и определяет уровень культуры общения.
"Сохранение отчеств в официальной и профессиональной коммуникации останется значимым элементом нашей идентичности, и эта традиция будет жить независимо от смены поколений", - заключил он.
Коллеги общаются - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
