
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 23.11.2025
Гарбузов: московское предприятие проводит тесты дозиметра излучения
Столичное научно-производственное предприятие "Доза" создало новую модель клинического дозиметра излучения при рентгене, сейчас проходят тестовые испытания... РИА Новости, 23.11.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
© Фото : Пресс-служба ДИППГарбузов: московское предприятие проводит тесты дозиметра излучения
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие "Доза" создало новую модель клинического дозиметра излучения при рентгене, сейчас проходят тестовые испытания изделия, рассказал министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что произведенная продукция, которую используют в медицине, является одной из основных направлений, входящих в московскую стратегию развития промышленности.
"Столичные предприятия занимаются активным расширением ассортимента таких товаров и совершенствованием их технических характеристик в соответствии с современными требованиями. Так, НПП “Доза” приступило к испытаниям нового прибора для точного измерения дозы, получаемой пациентом при рентгенологических процедурах, ее мощности и контроля стабильности работы аппаратов", – приводит пресс-служба московского департамента слова Гарбузова.
Министр столичного правительства также отметил, что изделия, выпускаемые компанией, экспортируются в более чем 50 стран. Разработки используют в различных сферах – например, атомной энергетике, промышленности.
Отмечается, что изделия входят в систему, которая способствует обеспечению роста радиационной безопасности в диагностике.
Разработка имеет поддержку базовых программных интерфейсов рентгенаппаратов. Обновления, подготовленные для этой модели, способствуют тому, что изделие может работать со многими диагностическими устройствами. Также оно может передавать данные по беспроводной линии связи.
Как подчеркнул гендиректор предприятия Алексей Нурлыбаев, специалисты создали первые прототипы дозиметра еще в конце 1990-ых. Сейчас компания совершило поставки свыше 16 тысяч дозиметров, у которых имелись разные версии. Устройства используют в составе аппаратов для рентгеновского исследования.
В свою очередь, предприятие получило статус промкомплекса. Для него столица предоставляет различные меры поддержки – например, ему доступно право на налоговые льготы.
Ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что выпуск инструментов и оборудования для медицины вырос на 5% в Москве за первые три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
