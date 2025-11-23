Рейтинг@Mail.ru
Келлог рассказал, когда будут даны гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 23.11.2025
05:48 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/garantii-2056879784.html
Келлог рассказал, когда будут даны гарантии безопасности для Украины
Келлог рассказал, когда будут даны гарантии безопасности для Украины
Гарантии безопасности будут прописаны дополнительно к мирному соглашению по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник американского президента... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, кит келлог, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Кит Келлог, Дмитрий Песков
Келлог рассказал, когда будут даны гарантии безопасности для Украины

Келлог: к мирному соглашению по Украине приложат гарантии безопасности

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Гарантии безопасности будут прописаны дополнительно к мирному соглашению по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
"Мы должны приложить дополнительные документы, вероятно, приложение, где будут гарантии безопасности", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Трамп намерен довести до конца урегулирование на Украине, заявил Келлог
05:46
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал план по Украине неокончательным
Вчера, 20:34
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинКит КеллогДмитрий Песков
 
 
