Рейтинг@Mail.ru
Европа готова предложить России вернуться в G8, пишет Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/g8-2057011853.html
Европа готова предложить России вернуться в G8, пишет Reuters
Европа готова предложить России вернуться в G8, пишет Reuters - РИА Новости, 23.11.2025
Европа готова предложить России вернуться в G8, пишет Reuters
Европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку" (G8), следует из текста документа, РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T23:46:00+03:00
2025-11-23T23:46:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий песков
фридрих мерц
g8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg
https://ria.ru/20251030/kitay-2051851565.html
https://ria.ru/20250506/tramp-2015411242.html
https://ria.ru/20251123/germaniya-2056962450.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b67153e3b306bc01a7d7f93bfd4a9534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков, фридрих мерц, g8, большая двадцатка, g7
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, G8, Большая двадцатка, G7
Европа готова предложить России вернуться в G8, пишет Reuters

Reuters: Европа в мирном плане по Украине хочет предложить России вернуться в G8

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку" (G8), следует из текста документа, оказавшегося в распоряжении агентства Рейтер.
«
"Россию пригласят вернуться в "Группу восьми", - говорится в документе.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
МИД Китая призвал G7 соблюдать принципы рыночной экономики
30 октября, 14:40
При этом ранее в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что шесть стран-участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках формата "Большой восьмерки".
Ранее президент США Дональд Трамп называл "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
6 мая, 23:46
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G20 в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мерц заявил, что шесть стран из G7 не готовы к возврату России в клуб
Вчера, 17:33
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковФридрих МерцG8Большая двадцаткаG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала