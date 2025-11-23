Рейтинг@Mail.ru
Страны G20 заявили о рисках замедления экономического роста
14:32 23.11.2025
Страны G20 заявили о рисках замедления экономического роста
Страны G20 заявили о рисках замедления экономического роста - РИА Новости, 23.11.2025
Страны G20 заявили о рисках замедления экономического роста
Торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия могут... РИА Новости, 23.11.2025
йоханнесбург, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, Большая двадцатка
Страны G20 заявили о рисках замедления экономического роста

G20: торговые разногласия создают риски замедления роста

© AP Photo / Yves HermanУчастники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Yves Herman
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия могут создавать риски замедления экономического роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Мировая экономика продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на сохраняющуюся повышенную неопределенность и комплексные вызовы. К ним относятся геополитические и торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия. Эти факторы могут создавать риски замедления экономического роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности", - говорится в документе.
Кроме того, страны Группы признали необходимость повышения потенциала долгосрочного роста путем проведения макроэкономической политики, ориентированной на экономический рост, в том числе при одновременном создании бюджетных резервов, поощрении государственных и частных инвестиций.
"Структурные реформы необходимы для обеспечения устойчивого экономического роста и создания большего числа рабочих мест более высокого качества. Все чрезмерные дисбалансы должны быть дополнительно проанализированы Международным валютным фондом и, при необходимости и без какой-либо дискриминации, устранены посредством реформ с учетом обстоятельств в каждой конкретной стране", - следует из текста декларации.
Помимо этого, страны подтвердили обязательство по обменным курсам, принятое нашими министрами финансов и управляющими центральных банков в апреле 2021 года, и подчеркнули приверженность Центральных банков обеспечению ценовой стабильности.
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В G20 заявили о росте расходов на обслуживание госдолга в бедных странах
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
