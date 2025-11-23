Страны G20 заявили о рисках замедления экономического роста

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия могут создавать риски замедления экономического роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Мировая экономика продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на сохраняющуюся повышенную неопределенность и комплексные вызовы. К ним относятся геополитические и торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия. Эти факторы могут создавать риски замедления экономического роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности", - говорится в документе.

Кроме того, страны Группы признали необходимость повышения потенциала долгосрочного роста путем проведения макроэкономической политики, ориентированной на экономический рост, в том числе при одновременном создании бюджетных резервов, поощрении государственных и частных инвестиций.

"Структурные реформы необходимы для обеспечения устойчивого экономического роста и создания большего числа рабочих мест более высокого качества. Все чрезмерные дисбалансы должны быть дополнительно проанализированы Международным валютным фондом и, при необходимости и без какой-либо дискриминации, устранены посредством реформ с учетом обстоятельств в каждой конкретной стране", - следует из текста декларации.