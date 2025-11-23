Рейтинг@Mail.ru
В G20 заявили о росте расходов на обслуживание госдолга в бедных странах
14:32 23.11.2025
В G20 заявили о росте расходов на обслуживание госдолга в бедных странах
в мире, африка, большая двадцатка
© AP Photo / Themba HadebeМедиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
© AP Photo / Themba Hadebe
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 обеспокоены значительным ростом расходов на обслуживание внешнего государственного долга стран с низким уровнем дохода, говорится в декларации лидеров Южно-Африканского саммита "двадцатки".
Текст документа опубликован на сайте Кремля. Лидеры G20 отметили, что хотя риск системного долгового кризиса в целом сдерживается, многие уязвимые страны с низким и средним уровнем дохода сталкиваются с высокими затратами на обслуживание долга, значительными потребностями во внешнем рефинансировании и значительным оттоком частного капитала. Эти элементы долговой уязвимости могут ограничивать финансовые возможности этих стран, их возможности по борьбе с бедностью и неравенством и их способность инвестировать в экономический рост и развитие, указано в декларации.
Заголовок открываемого материала