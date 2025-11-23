https://ria.ru/20251123/g20-2056925388.html
В G20 заявили о росте расходов на обслуживание госдолга в бедных странах
В G20 заявили о росте расходов на обслуживание госдолга в бедных странах
2025-11-23T14:32:00+03:00
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 обеспокоены значительным ростом расходов на обслуживание внешнего государственного долга стран с низким уровнем дохода, говорится в декларации лидеров Южно-Африканского саммита "двадцатки".
Текст документа опубликован на сайте Кремля. Лидеры G20
отметили, что хотя риск системного долгового кризиса в целом сдерживается, многие уязвимые страны с низким и средним уровнем дохода сталкиваются с высокими затратами на обслуживание долга, значительными потребностями во внешнем рефинансировании и значительным оттоком частного капитала. Эти элементы долговой уязвимости могут ограничивать финансовые возможности этих стран, их возможности по борьбе с бедностью и неравенством и их способность инвестировать в экономический рост и развитие, указано в декларации.
"Особенно сложная ситуация наблюдается в странах с низким уровнем дохода, прежде всего в странах Африки
. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что расходы на обслуживание общего внешнего государственного долга значительно выросли и более чем удвоились за последнее десятилетие для стран с низким уровнем дохода", - говорится в документе.
Страны "двадцатки" подтвердили приверженность поддержке усилий стран с низким и средним уровнем дохода по эффективному, всестороннему и системному устранению долговых уязвимостей.
"Мы одобряем Декларацию министров финансов "Группы двадцати" о долговой устойчивости, принятую на заседании в октябре 2025 года, которая служит основой для конкретных действий по реализации этого обязательства", - отмечено в декларации.