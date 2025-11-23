В G20 заявили о росте расходов на обслуживание госдолга в бедных странах

Страны "двадцатки" подтвердили приверженность поддержке усилий стран с низким и средним уровнем дохода по эффективному, всестороннему и системному устранению долговых уязвимостей.

"Мы одобряем Декларацию министров финансов "Группы двадцати" о долговой устойчивости, принятую на заседании в октябре 2025 года, которая служит основой для конкретных действий по реализации этого обязательства", - отмечено в декларации.