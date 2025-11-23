Рейтинг@Mail.ru
В G20 назвали угрозы для глобального экономического роста
14:23 23.11.2025
В G20 назвали угрозы для глобального экономического роста
В G20 назвали угрозы для глобального экономического роста - РИА Новости, 23.11.2025
В G20 назвали угрозы для глобального экономического роста
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Неравенство, безработица, неполная и неформальная занятость представляют серьезную угрозу глобальному экономическому росту, развитию, социальной и экономической стабильности, сообщается в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Мы признаем, что неравенство, безработица, неполная и неформальная занятость представляют серьезную угрозу глобальному экономическому росту, развитию, социальной и экономической стабильности. Мы подчеркиваем неотложную задачу решения этих проблем, а также сокращения неравенства в уровне благосостояния и развития как внутри стран, так и между ними. Мы напоминаем о важности обеспечения всем людям равных возможностей и доступа к экономическим ресурсам и базовым услугам для всеобщего процветания в соответствии с национальными обстоятельствами и нашими международными обязательствами", - сообщается в декларации.
Страны G20 подтвердили, что инклюзивная и устойчивая промышленная политика может играть решающую роль в укреплении экономической устойчивости, поддержке высоких темпов роста и создании высококачественных рабочих мест таким образом, чтобы это приносило пользу всем странам.
"В этой связи мы приветствуем добровольные и юридически не обязывающие Принципы высокого уровня "Группы двадцати" по устойчивой промышленной политике для инклюзивного экономического роста, индустриализации, занятости и равенства", - отмечается в документе.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
6 ноября, 05:03
 
