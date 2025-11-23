https://ria.ru/20251123/g20-2056917865.html
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати".
"Мы продолжаем придерживаться принципа абсолютной нетерпимости к коррупции и вновь подтверждаем нашу общую приверженность и готовность подавать пример в рамках глобальных усилий по борьбе с коррупцией и связанными с ней незаконными финансовыми потоками… Мы обязуемся содействовать укреплению и продвижению культуры честности, подотчетности и прозрачности и недопущению конфликтов интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны также договорились укреплять осуществление конвенции ООН
против коррупции и других документов, функционирование Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE) и других механизмов по предупреждению и противодействию коррупции.
Кроме того, участники саммита будут продвигать активное взаимодействие с гражданским обществом, научными кругами, средствами массовой информации и частным сектором в соответствии с конвенцией ООН против коррупции, другими применимыми международными обязательствами и национальным законодательством.
"Мы вновь заявляем о приверженности не допускать предоставление "безопасной гавани" коррумпированным преступникам и активам, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений. Мы будем укреплять механизмы защиты заявителей о коррупции", - уточняется в декларации.