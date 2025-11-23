https://ria.ru/20251123/g20-2056917294.html
Страны G20 поддержали расширение геологоразведки полезных ископаемых
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 поддержали расширение геологоразведки критически важных полезных ископаемых, особенно в развивающихся странах, сообщается в совместной декларации участников объединения, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
“Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста мы поддерживаем расширение геологоразведки критически важных полезных ископаемых, особенно в развивающихся странах; содействие диверсификации источников полезных ископаемых, маршрутов, рынков, мест переработки и производственно-сбытовых цепочек; повышение уровня локализации добавленной стоимости и переработки в развивающихся государствах, богатых полезными ископаемыми”, - сообщается в документе.
Также страны “Двадцатки” поддержали внедрение надежных, недискриминационных и применимых стандартов, связанных с экономическими, социальными и экологическими аспектами, в соответствии с национальными подходами.
“Мы стремимся к тому, чтобы производственно-сбытовые цепочки критически важных полезных ископаемых могли лучше выдерживать сбои, вызваны ли они геополитической напряженностью, односторонними торговыми мерами, несовместимыми с правилами ВТО
, пандемиями или стихийными бедствиями, а также к тому чтобы большее число стран-производителей могли участвовать в производственно-сбытовых цепочках и получать от этого выгоду”, - отмечается в декларации.