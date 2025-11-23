Страны G20 поддержали расширение геологоразведки полезных ископаемых

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Страны G20 поддержали расширение геологоразведки критически важных полезных ископаемых, особенно в развивающихся странах, сообщается в совместной декларации участников объединения, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

“Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста мы поддерживаем расширение геологоразведки критически важных полезных ископаемых, особенно в развивающихся странах; содействие диверсификации источников полезных ископаемых, маршрутов, рынков, мест переработки и производственно-сбытовых цепочек; повышение уровня локализации добавленной стоимости и переработки в развивающихся государствах, богатых полезными ископаемыми”, - сообщается в документе.

Также страны “Двадцатки” поддержали внедрение надежных, недискриминационных и применимых стандартов, связанных с экономическими, социальными и экологическими аспектами, в соответствии с национальными подходами.