В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Финляндии пройдет серия автопробегов в поддержку открытия границы с Россией, сообщило русскоязычное "Александровское общество" в Telegram-канале.
"В воскресенье, 14 декабря, "Александровское общество" совместно с (депутатом городского совета Лаппеэнранты. — Прим. ред.) Иваном Девяткиным <...> и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией! Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы и призваны напомнить финской общественности о том, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными", — говорится в посте.
В августе Девяткин совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег к закрытому КПП "Нуйямаа". В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Граница между странами закрыта по решению Финляндии. Власти республики начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем Хельсинки обвинил в этом Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Сейчас финны строят на границе забор протяженностью 200 километров, который, по данным телеканала Yle, планируют возвести к концу следующего года. Большая его часть будет расположена на юго-востоке страны, где находятся наиболее загруженные КПП.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.