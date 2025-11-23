Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС проведут внеочередную встречу по мирному плану США - РИА Новости, 23.11.2025
22:14 23.11.2025
Постпреды ЕС проведут внеочередную встречу по мирному плану США
Постпреды стран ЕС в воскресенье вечером проведут неформальное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить план США по Украине, следует из повестки заседания.
Постпреды ЕС проведут внеочередную встречу по мирному плану США

Постпреды ЕС внесут изменения в план США по Украине на внеочередной встрече

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА новости. Постпреды стран ЕС в воскресенье вечером проведут неформальное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить план США по Украине, следует из повестки заседания.
"Новый пункт повестки: неформальный саммит (по плану США по Украине) глав государств и правительств ЕС в Луанде 24 ноября 2025 года", - указывается в документе.
СМИ сообщают, что обсуждаться, в частности, будут европейские предложения по внесению изменений в американский проект документа.
Администрация США заявила ранее о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
По данным различных СМИ, одним из пунктов является предложение США по использованию 100 миллиардов евро из замороженных активов РФ на восстановление Украины с условием, что половину прибыли получит США.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Заголовок открываемого материала